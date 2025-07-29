Кирилл Гребенщиков противостоит проклятию «Террикона» в новом сериале

Телеканал ТВ-3 приступил к съемкам мистического триллера «Террикон» с Кириллом Гребенщиковым, Валерией Федорович и Юлией Волковой. Режиссером сериала выступает Мурад Алиев, работавший для ТВ-3 над проектами «Лиса» и «Зов русалки».

По сюжету Платон с сыном Никитой приезжает в бывший шахтерский поселок. Мужчина не успевает освоиться на новом месте, как его ребенок исчезает после вечеринки с местными ребятами. Еще одного участника той встречи находят мертвым у себя дома… Платон намерен во что бы то ни стало разыскать сына, однако жители поселка, кажется, только препятствуют расследованию. Кроме того, Платон становится очевидцем их странных собраний, еще не подозревая, что в заброшенной шахте находится временной портал. Ради спасения сына Платону придется разобраться с давним проклятьем здешних мест, довлеющим над каждым, кто оказался у подножия террикона.

Образы юных главных героев воплотят Руслан Чагилов, Анастасия Воевода, Сергей Походаев, Артем Жигулин, Елизавета Карякина, Василий Пинчук и Виктория Спицына. Также в проекте снимаются Илья Оболонков, Карен Мкртчян, Лира Айларова, Анна Ещенко, Вячеслав Шихалеев, Ольга Балашова, Игорь Ветров, Сергей Батаев, Игорь Кулачко, Михаил Дорожкин, Евгений Касьяненко.

Съемки «Террикона» пройдут в Подмосковье, Туле и Мурманске. В Мурманской области команда будет работать в двух действующих шахтах, что позволит достоверно передать атмосферу замкнутого шахтерского мира. Шахта «Северный глубокий» — одна из самых известных и глубоких в регионе, символ упорства и сурового труда для целого поколения горняков. «Каула-Котсельваара» — старейшая шахта Кольского полуострова, исторически связанная с освоением северных территорий и до сих пор хранящая в себе множество тайн.

Мурад Алиев, режиссёр: «Для меня “Террикон” — не просто мистический триллер, а прежде всего история о людях и их внутренних переживаниях, поэтому я стараюсь максимально глубоко раскрыть характеры и взрослых, и молодых героев. Вдохновляясь атмосферой и приемами таких фильмов, как американский триллер “Спуск 2”, я стремлюсь создать не только напряженный сюжет, но и особое ощущение замкнутости, скрытых тайн и испытаний. Именно поэтому для съемок мы выбрали мурманские шахты — пожалуй, единственные в России, где до сих пор работают старые клети и сохранились советские штреки. Эти локации идеально передают дух нашей истории, помогают буквально прочувствовать напряжение и непредсказуемость, которые лежат в основе “Террикона”».

Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3: «Сериал “Террикон” для нас — это новый этап в развитии оригинального контента на ТВ-3. Мы всегда ищем необычные сюжеты и локации, и в этот раз решили пойти еще дальше: отправить команду в реальные мурманские шахты, чтобы передать атмосферу, которую невозможно воссоздать в павильоне. Этот проект сочетает в себе мистику, саспенс и глубокую психологию, а работа с такой мощной командой и уникальными локациями, уверен, даст зрителю совершенно новый опыт».