Фестиваль русской культуры «Истоки» прошёл в режиме онлайн и завершил работу

2020 год открыл для Международного фестиваля-конкурса русской культуры «Истоки» новые возможности. Было проведено два масштабных творческих онлайн-конкурса, участниками которых стали представители 31 страны мира и 52 регионов России. Конкурсы направлены на популяризацию и сохранение русской культуры и русского языка, воспитание патриотических чувств и любви к России.

В весеннем и осеннем онлайн-конкурсе приняли участие люди разного возраста, любящие русскую культуру и изучающие русский язык. Было подано более 600 заявок, в результате отбора 379 видеовыступлений были размещены на канале Фестиваль Истоки в YouTube, за время конкурса они собрали более 270000 просмотров. В репертуаре вокалистов прозвучали песни о России, народные песни, этно-фолк, песни советских авторов.

В номинации «Художественное слово» чтецы блистательно исполнили стихи и прозу о России, произведения классиков и известных советских авторов, русские народные сказки. В состав международного жюри вошли Народные артистки России Наталья Баннова, Надежда Крыгина, Людмила Сафонова, а также артисты, музыканты, организаторы крупных европейских фестивалей, писатели, представители творческой интеллигенции из России, Германии, Беларуси, Казахстана, Молдовы, США, Болгарии, Франции, Латвии, Кыргызстана.

Авторитетное жюри с большим интересом посмотрело и оценило все видеовыступления конкурсантов. Многие участники продемонстрировали высокий исполнительский уровень, глубокое проникновение в материал, вокальные и актёрские способности. Оргкомитет наградил всех участников и победителей, педагогов и руководителей дипломами и благодарностями.

Лауреаты I степени онлайн-конкурсов «Истоки»-2020 награждены именными приглашениями на Юбилейный X Международный фестиваль русской культуры «Истоки», который состоится в Москве в 2021 году. Это будет большой суперфинал вокалистов из разных стран, где в конкурсной борьбе определится обладатель Гран-При.

Онлайн-конкурсы «Истоки» показали, что русская культура и произведения о России вызывают широкий интерес и отклик в самых разных уголках мира. Фестиваль «Истоки» объединяет участников из более 40 стран, в 2020 году география фестиваля пополнилась странами – Египет, Вьетнам, Новая Зеландия, Танзания, Абхазия, Малайзия, Таджикистан, Республика Корея, Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Палестина, Эстония, Бразилия.

Подробне на сайте фестиваля – www.festistoki.ru

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