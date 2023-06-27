«Тайна пропавшей деревни» – премьера на ТНТ

3 июля в 20:00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового сериала «Тайна пропавшей деревни». Это комедийный детектив онлайн-кинотеатра Иви, получивший награду в номинации «Самый ожидаемый проект» на фестивале стриминговых новинок Original+ в 2023 году. Главные роли в сериале исполнили Мария Горбань и Филипп Ершов.

В глухой российской деревушке Нижние Броды неожиданно пропадают все жители. При этом деньги, документы и скот остаются нетронутыми. Чтобы разобраться в ситуации, на место событий из Москвы прибывает независимая журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань). Загадочное исчезновение людей — это шанс доказать, что ее зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Однако разобраться в череде мистических событий не так-то просто, ведь параллельно нужно учиться выживать в деревне, что для любительницы столичного лоска — та еще задача.

«Тайна пропавшей деревни» снята в жанре псевдодокументального журналистского расследования: с регулярными стендапами главной героини, интервью с очевидцами, живыми съемками на смартфон и экшн-камеру, а также без использования специально построенных декораций — съемки проходили в аутентичных деревенских локациях в Тверской области.

На фестивале Original+ сериал получил специальную награду «За безумие в юморе». В «Тайне пропавшей деревни» за абсурдную комедию отвечают столкновение столичной журналистики и провинциального флера, детективно-мистические квесты с сумасшедшими твистами и даже камео Сергея Дружко с новой программой «Необъяснимо и невероятно».

В ролях: Мария Горбань («Звездный суд», «Поехавшая»), Филипп Ершов («Нюрнберг», «Зелёный мэр»), Ольга Ергина («Территория», «Монастырь»), Дмитрий Никулин («Жених», «Домашний арест»), Денис Косяков («Идеальная семья», «Любовь на районе») и Сергей Дружко («Необъяснимо, но факт», «Дружко шоу»).

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