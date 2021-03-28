Фильм «Полет над Россией» представят в сопровождении симфонического оркестра

28 марта 2021 года в Большом зале Московской консерватории пройдет показ грандиозной киноэпопеи «Полет над Россией», которая уже успела стать для многих отечественных зрителей настоящим откровением.
Этот фильм – беспрецедентная попытка профессиональной международной команды с высоты птичьего полета продемонстрировать безграничные просторы и контрасты России. В фокусе камеры – пустынные ландшафты, впечатляющие метрополии, дикие животные, таежные леса и многое другое.
Это Россия, какой ее еще не видели – снятая с вертолетов лучшими в мире аэрокинокамерами! От Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии, от самой высокой вершины Европы, Эльбруса, до вулканов Камчатки – наша необъятная страна предстанет перед зрителями во всей своей многогранной красоте.
Потрясающее воображение путешествие пройдет под аккомпанемент живого симфонического оркестра и завораживающий голос рассказчика, Сергея Чонишвили.
Сергей Чонишвили — советский и российский актёр театра и кино, мастер дубляжа, диктор, телеведущий, писатель. Его голосом озвучено большое количество телевизионных документальных фильмов, рекламных роликов и анонсов многих российских телеканалов.
Симфонический оркестр «Русская Филармония» был учрежден Правительством Москвы в 2000 году. Сегодня это один из лучших и наиболее востребованных оркестров в России с очень насыщенным концертным графиком – более 100 концертов в сезон.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.