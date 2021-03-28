Фильм «Полет над Россией» представят в сопровождении симфонического оркестра

28 мар­та 2021 года в Боль­шом зале Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии прой­дет показ гран­ди­оз­ной кино­э­по­пеи «Полет над Рос­си­ей», кото­рая уже успе­ла стать для мно­гих оте­че­ствен­ных зри­те­лей насто­я­щим откровением.

Этот фильм – бес­пре­це­дент­ная попыт­ка про­фес­си­о­наль­ной меж­ду­на­род­ной коман­ды с высо­ты пти­чье­го поле­та про­де­мон­стри­ро­вать без­гра­нич­ные про­сто­ры и кон­тра­сты Рос­сии. В фоку­се каме­ры – пустын­ные ланд­шаф­ты, впе­чат­ля­ю­щие мет­ро­по­лии, дикие живот­ные, таеж­ные леса и мно­гое другое.

Это Рос­сия, какой ее еще не виде­ли – сня­тая с вер­то­ле­тов луч­ши­ми в мире аэро­ки­но­ка­ме­ра­ми! От Север­но­го Ледо­ви­то­го оке­а­на до пустынь Кал­мы­кии, от самой высо­кой вер­ши­ны Евро­пы, Эль­бру­са, до вул­ка­нов Кам­чат­ки – наша необъ­ят­ная стра­на пред­ста­нет перед зри­те­ля­ми во всей сво­ей мно­го­гран­ной красоте.

Потря­са­ю­щее вооб­ра­же­ние путе­ше­ствие прой­дет под акком­па­не­мент живо­го сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра и заво­ра­жи­ва­ю­щий голос рас­сказ­чи­ка, Сер­гея Чонишвили.

Сер­гей Чони­шви­ли — совет­ский и рос­сий­ский актёр теат­ра и кино, мастер дуб­ля­жа, дик­тор, теле­ве­ду­щий, писа­тель. Его голо­сом озву­че­но боль­шое коли­че­ство теле­ви­зи­он­ных доку­мен­таль­ных филь­мов, реклам­ных роли­ков и анон­сов мно­гих рос­сий­ских телеканалов.

Сим­фо­ни­че­ский оркестр «Рус­ская Филар­мо­ния» был учре­жден Пра­ви­тель­ством Моск­вы в 2000 году. Сего­дня это один из луч­ших и наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ных оркест­ров в Рос­сии с очень насы­щен­ным кон­церт­ным гра­фи­ком – более 100 кон­цер­тов в сезон.

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