Фильм «Правила промышленного дизайна» получил Гран-При фестивале «Неизвестная Россия»

Документально-просветительский фильм «Правила промышленного дизайна», созданный Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, получил высокую оценку зрителей и профессионалов. Картина завоевала главный приз зрительского жюри на II Всероссийском фестивале документального кино «Неизвестная Россия» в номинации «Производственного технологичное кино».

Фильм – старт к дискуссии в профессиональном сообществе, уникальное исследование мира промышленного дизайна, где 12 экспертов делятся видением профессии. Это шеф-дизайнер 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков, шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов, основатель SMIRNOV DESIGN Сергей Смирнов, основатель KARFIDOV LAB Алексей Карфидов, основатель дизайн-студии ART-UP STUDIO Алексей Кутяев, основатель дизайн-бюро МАСШТАБ Ирина Жданова, основатель SaakyanDesignStudio Святослав Саакян, основатель Wiesel design Глеб Визель, дизайн-директор SberDevices Илья Михайлов, основатель KUZIN MACHINERY Максим Кузин, сооснователь CHE Design School Сергей Хельмянов, основатель студии FORMA Дмитрий Мареев.

В картине поднимаются фундаментальные вопросы: что такое промышленный дизайн — искусство или ремесло? Как гармонично соединить творческий подход и технологические решения? В чем заключается профессиональная ответственность современного дизайнера?

Полученная награда — это признание важности просветительской миссии в области промышленного дизайна. Мы стремились сделать сложную профессиональную тематику доступной широкой аудитории, и тот факт, что фильм нашел отклик у зрителей фестиваля, подтверждает правильность выбранной концепции.