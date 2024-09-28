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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На фестиваль «Территория жеста» приедут творческие коллективы из стран Европы, Азии и Африки

editor
By editor
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территория жеста - география

Утвержден список участников VII Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста».

За семь лет фестиваль «Территория жеста» стал важнейшим ежегодным театральным событием для актеров и зрителей с нарушениями слуха. На «Территории жеста» собираются профессиональные и любительские творческие коллективы, играющие на жестовом языке, из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Глава Оргкомитета фестиваля, директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин отмечает: «На наш фестиваль всегда приезжали коллективы из-за рубежа, но в этом году его география значительно увеличилась, охватив и Европу, и Азию, и Африку. Фестиваль в очередной раз подтвердит свой статус площадки открытий новых имен и талантов. Нас радует не только то, что растут популярность и значение фестиваля, но, прежде всего, возможность установления новых контактов, более широкого обмена опытом. Уверен это будет очень полезно всем участникам. “Территории жеста” не имеет границ, так же как театральное искусство».

В фестивале примут участие российские театральные коллективы из Москвы, Казани, Калуги, Краснодара, Ставрополя, Томска. Сцена Театра Мимики и Жеста, на которой пройдут основные события форума, ожидает гостей из Армении, Беларуси, Узбекистана, Италии, Швейцарии, Пакистана, ОАЭ, Зимбабве, Кении, Руанды, Эфиопии.

Фестиваль «Территория жеста проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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