На фестиваль «Территория жеста» приедут творческие коллективы из стран Европы, Азии и Африки

Утвержден список участников VII Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста».

За семь лет фестиваль «Территория жеста» стал важнейшим ежегодным театральным событием для актеров и зрителей с нарушениями слуха. На «Территории жеста» собираются профессиональные и любительские творческие коллективы, играющие на жестовом языке, из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Глава Оргкомитета фестиваля, директор Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин отмечает: «На наш фестиваль всегда приезжали коллективы из-за рубежа, но в этом году его география значительно увеличилась, охватив и Европу, и Азию, и Африку. Фестиваль в очередной раз подтвердит свой статус площадки открытий новых имен и талантов. Нас радует не только то, что растут популярность и значение фестиваля, но, прежде всего, возможность установления новых контактов, более широкого обмена опытом. Уверен это будет очень полезно всем участникам. “Территории жеста” не имеет границ, так же как театральное искусство».

В фестивале примут участие российские театральные коллективы из Москвы, Казани, Калуги, Краснодара, Ставрополя, Томска. Сцена Театра Мимики и Жеста, на которой пройдут основные события форума, ожидает гостей из Армении, Беларуси, Узбекистана, Италии, Швейцарии, Пакистана, ОАЭ, Зимбабве, Кении, Руанды, Эфиопии.

Фестиваль «Территория жеста проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.