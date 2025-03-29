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ДомойМоскваПремьерный показ провокационного документального проекта о зумерах «Манифест мечты» собрал полный зал 

Премьерный показ провокационного документального проекта о зумерах «Манифест мечты» собрал полный зал 

editor
By editor
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манифест мечты преьмера
Фото © пресс-служба

27 марта в Музее кино на Каретном прошла премьера кинематографического исследования о поколении зумеров «Манифест мечты» от продюсерского центра «Вдохновители». Показ прошел с аншлагом.  Фильм был тепло встречен аудиторией и вызвал живую дискуссию в зале. После просмотра гости показа смогли пообщаться с создателями проекта, режиссером и сценаристом Анатолией Доброжаном и продюсером Олесей Овчинниковой, и спросить о съемочном процессе, особенностях работы с подростками и новых формах коммуникации, про которые стоит знать, чтобы лучше понимать будущие поколения. 

Формат интервью, ставший главным повествовательным приемом в фильме, переместился и на премьерную площадку – только теперь уже подростки могли задать вопрос создателям проекта. Также после показа одна из участниц фильма Катя Баранова исполнила песню собственного сочинения. 

Среди гостей премьеры были Анатолий Доброжан, Олеся Овчинникова, Михаил Палей, Михаил Гребенюк, Маргарита Волкова, Андрей Андрусов, Константин Колотов, Игорь Шибанов, Алексей Чумаков, Игорь Даниленко, участвовавшие в съемках подростки, а также взрослая аудитория, привлеченная возможностью узнать о том, чем живет современное поколение, и вспомнить про то, каково это – быть подростком. 

Документальный проект «Манифест мечты» – это бережное кинематографическое non-scripted исследование и арт-инструкция к подросткам, написанная с их помощью. В объективе камер подростки со всей России становятся голосами своего поколения и раскрывают самые сокровенные тайны: чего хотят, о чем мечтают и во что верят. Как понять тех, чей сегодняшний бунт против обыденности станет завтрашней нормой? В объективе «Манифеста мечты» – жизнь и судьба современных подростков, строящих будущее, в котором мы будем жить.

В проекте приняли участие более 30 подростков от 14 до 18 лет из 5 регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тулы и Нижнего Новгорода. Камерные разговоры молодых людей на личные темы в студийных пространствах сменяет динамичный монтаж. Герои фильма приглашают съемочную группу в свои места силы, будь то центр города, окраина или промышленный район с заброшенными зданиями. Это помогает им раскрыться перед камерой и малознакомыми людьми, рассказать о том, что их действительно волнует, и впустить в «свой» мир. 

Проект реализуется Продюсерским центром «Вдохновители» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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