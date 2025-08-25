VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Токсичный мститель»

«Токсичный мститель»

editor
By editor
45
Токсичный мститель
Токсичный мститель – Питер Динклэйдж. Кадр из фильма. Изображение: пресс-служба «Наше кино»

Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу. В мире, где свирепствуют жестокость и жадность, месть подается холодной…и с приправой из радиоактивных веществ.

На фестивале San Diego Comic-Con International прошла эксклюзивная презентация фрагмента фильма «Токсичный мститель» и пресс-конференция с создателями картины. Актеры поделились впечатлениями от работы и подробностями съемочного процесса. Известный фанат хоррор жанра, актер Элайджа Вуд сказал: «Мне понравилось, что новый «Токсичный мститель» до краев наполнен идеями, весельем и игрой с обстоятельствами. А линия отца и сына персонажей Динклэйджа и Тремблея кажется одной из самых очаровательных в фильме».

Роль главного героя, уборщика-доходяги Уинстона, переродившегося в Токсичного мстителя, исполнил несравненный Тирион Ланнистер из «Игры Престолов» Питер Динклэйдж: «Я хочу выразить благодарность режиссеру нашей картины Мэйкону Блэру за его беспокойство об экологии и желании сделать об этом фильм, который может найти любовь у широкой аудитории. Это давно казалось мне таким естественным и важным и определило мое участие в картине. Я рос на оригинальном фильме 1984 года и до сих пор помню, как мы смотрели его вместе с моим другом у него дома, пока родители были на работе».

Антагониста главного героя в перезапуске сыграл Элайджа Вуд («Властелин колец»), который покоряет харизмой одновременно двух незабываемых «уродцев» большого экрана — Пингвина в исполнении Дэнни Де Вито и Рифф Раффа из «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Также в касте отметились Кевин Бейкон («Таинственная река», «Коматозники») и повзрослевший Джейкоб Тремблей («Комната», «Чудо»).

Предтеча Дэдпула и Венома, Токсичный мститель вершил справедливость и защищал слабых еще до того, как это стало мэйнстримом. Герой легендарной американской независимой студии Troma Films завоевал сердца зрителей и наделал шума на несколько сиквелов, мюзикл, видеоигру и даже детский мультфильм. Переосмысление любимого персонажа и сюжета 1984 года приурочено к большому полувековому юбилею Troma Films, и слоган празднования говорит сам за себя: «Troma — 50 Years of Disrupting Media» («Трома — 50 лет отвратительного контента»). Свежая версия культового би-муви обещает поразить зрителей не только новым уровнем трэша, но и потрясающим актерским составом, чем, естественно, не мог похвастаться низкобюджетный оригинал. Благодаря новому фильму супергерой сплэттера гордо перейдет в лигу международных любимцев и андердогов, которые смогли постоять за себя.

В команду озвучания голливудской супергеройской комедии «Токсичный мститель» вошли звезды отечественной озвучки. Русский голос Роберта Дауни Младшего и Джейсона Стейтема, актер кино и дубляжа Владимир Зайцев озвучил роль Кевина Бейкона. Известный голос Дэдпула и Райана Рейнольдса Петр Гланц дублировал актера Элайджи Вуда. А «наш» Арнольд Шварценеггер, по совместительству – его русский голос, актер дубляжа Сергей Чихачев озвучил самого Токсика в исполнении Питера Динклэйджа.

Зарубежные критики блестяще оценили новинку — фильм получил 92 процента свежести на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. В США зрители увидят фильм всего на 6 дней раньше — премьера комедийного экшна состоится 29 августа.

Предыдущая статья
Питерская музыкальная группа «Шерра» выступила на ежегодном фестивале в Старой Руссе
Следующая статья
В Москве состоялся Слёт аниматоров

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru