Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу. В мире, где свирепствуют жестокость и жадность, месть подается холодной…и с приправой из радиоактивных веществ.

На фестивале San Diego Comic-Con International прошла эксклюзивная презентация фрагмента фильма «Токсичный мститель» и пресс-конференция с создателями картины. Актеры поделились впечатлениями от работы и подробностями съемочного процесса. Известный фанат хоррор жанра, актер Элайджа Вуд сказал: «Мне понравилось, что новый «Токсичный мститель» до краев наполнен идеями, весельем и игрой с обстоятельствами. А линия отца и сына персонажей Динклэйджа и Тремблея кажется одной из самых очаровательных в фильме».

Роль главного героя, уборщика-доходяги Уинстона, переродившегося в Токсичного мстителя, исполнил несравненный Тирион Ланнистер из «Игры Престолов» Питер Динклэйдж: «Я хочу выразить благодарность режиссеру нашей картины Мэйкону Блэру за его беспокойство об экологии и желании сделать об этом фильм, который может найти любовь у широкой аудитории. Это давно казалось мне таким естественным и важным и определило мое участие в картине. Я рос на оригинальном фильме 1984 года и до сих пор помню, как мы смотрели его вместе с моим другом у него дома, пока родители были на работе».

Антагониста главного героя в перезапуске сыграл Элайджа Вуд («Властелин колец»), который покоряет харизмой одновременно двух незабываемых «уродцев» большого экрана — Пингвина в исполнении Дэнни Де Вито и Рифф Раффа из «Шоу ужасов Рокки Хоррора». Также в касте отметились Кевин Бейкон («Таинственная река», «Коматозники») и повзрослевший Джейкоб Тремблей («Комната», «Чудо»).

Предтеча Дэдпула и Венома, Токсичный мститель вершил справедливость и защищал слабых еще до того, как это стало мэйнстримом. Герой легендарной американской независимой студии Troma Films завоевал сердца зрителей и наделал шума на несколько сиквелов, мюзикл, видеоигру и даже детский мультфильм. Переосмысление любимого персонажа и сюжета 1984 года приурочено к большому полувековому юбилею Troma Films, и слоган празднования говорит сам за себя: «Troma — 50 Years of Disrupting Media» («Трома — 50 лет отвратительного контента»). Свежая версия культового би-муви обещает поразить зрителей не только новым уровнем трэша, но и потрясающим актерским составом, чем, естественно, не мог похвастаться низкобюджетный оригинал. Благодаря новому фильму супергерой сплэттера гордо перейдет в лигу международных любимцев и андердогов, которые смогли постоять за себя.

В команду озвучания голливудской супергеройской комедии «Токсичный мститель» вошли звезды отечественной озвучки. Русский голос Роберта Дауни Младшего и Джейсона Стейтема, актер кино и дубляжа Владимир Зайцев озвучил роль Кевина Бейкона. Известный голос Дэдпула и Райана Рейнольдса Петр Гланц дублировал актера Элайджи Вуда. А «наш» Арнольд Шварценеггер, по совместительству – его русский голос, актер дубляжа Сергей Чихачев озвучил самого Токсика в исполнении Питера Динклэйджа.

Зарубежные критики блестяще оценили новинку — фильм получил 92 процента свежести на авторитетном сайте Rotten Tomatoes. В США зрители увидят фильм всего на 6 дней раньше — премьера комедийного экшна состоится 29 августа.