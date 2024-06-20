«Клуб “Вопросики”»: в России выходит новый мультипликационный сериал

В онлайн-кинотеатрах Иви, Wink, Кинопоиск, Okko и «Триколор Кино и ТВ» выходит новый образовательный анимационный сериал от ГК «Рики» — «Клуб “Вопросики”», в котором анимационные персонажи ищут ответы на видеовопросы, которые прислали дети. Проект создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Задача проекта — наглядно продемонстрировать процесс познания, как увлекательное приключение. По сюжету, в каждой серии главные герои отправляются в путешествие для поиска ответов на вопрос, который прислал маленький зритель. Снежный тролль Боня, снегирь Ян, ёжик Женя и девочка Астра — настоящая дружная команда. Ради своей цели они готовы отправиться в самые неожиданные места: под землю, в космос, внутрь человеческого организма и даже — в прошлое. Порой по пути герои попадают в непростые ситуации, но всегда находят выход и, главное, ответ на заветный вопрос.

Евгения Голубева, создатель сериала «Клуб “Вопросики”»:



«Мне очень хотелось показать детям, что ошибаться при поиске правильного ответа – это нормально. Можно строить самые невероятные гипотезы и не бояться выглядеть смешно. Для научного поиска нужно мышление, свободное от стереотипов и ограничений. Поэтому в каждой серии наши герои строят неправильные гипотезы и проверяют их. Вместе с командой сценаристов мы придумывали смешные ответы на вопросы детей, чтобы показать, насколько интересна детская логика».

Мария Терещенко, креативный продюсер сериала:

«Для нас важно было не только снабдить наших маленьких зрителей полезной и важной информацией про окружающий мир, но и показать, насколько увлекательным может быть сам познавательный процесс. Главное, что движет нашими персонажами — это любознательность и стремление найти истину. И действуют они как настоящие ученые — строят гипотезы, выбирают самые многообещающие, а потом отправляются собирать доказательства. Конечно, у наших героев есть уникальные возможности: они могут отправиться в прошлое или будущее, уменьшиться до размера клетки или даже переместиться в цифровую реальность. Но и у наших зрителей немало интересных возможностей для экспериментов и путешествий — реальных и воображаемых. Тех, которые смогут превратить для них процесс познания мира в невероятное и увлекательное приключение».