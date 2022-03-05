Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» открылся в Москве

В Москве в 9-й раз открылся Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». Экспозиция разместилась в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском валу. Здесь в течение месяца будет царить атмосфера добра и созидания, вдохновляющая людей на осознанное отношение к природе и к ее охране.

Ставшее уже традиционным мероприятие собирает ценителей красоты российской природы, которые смогут стать зрителями и участниками самых интересных событий в сфере природной фотографии и охраны окружающей среды. Фестиваль популяризирует искусство природной фотографии, документальное кино, познавательный туризм, идеи ответственного отношения к природе.

Инициатором проведения фестиваля выступает Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. И именно это помогает проекту быть столь масштабным.

Фестиваль по традиции открыло выступление Академического оркестра русских народных инструментов им. Николая Некрасова.

Свое приветствие участникам и гостям фестиваля направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Она подчеркнула, что «фестиваль — гостеприимная площадка для семейного отдыха москвичей и гостей столицы, пространство для культурного досуга и творческого развития посетителей». «Представленные фотоработы выполняют важную просветительскую миссию воспитывают экологическую культуру, учат бережному и ответственному отношению к миру, в котором мы живем», — написала она.

Заместитель председателя правления «Российского Фонда Мира» Елена Сутормина передала участникам фестиваля приветствие его председателя Леонида Слуцкого.

«Фестиваль уникален и прекрасен», — сказала она, — «Эти удивительные кадры, которые сняты не просто фотографами, а настоящими мастерами-фотохудожниками, показывают насколько велика и прекрасна Россия».

В этом году гостями фестиваля стали фотографы из Монголии, они представили выставку «Монголия – страна изумрудных степей». Страна находится в самом сердце Азии между двумя мирами — холодные и широкие сибирские просторы и горячая сухая пустыня Гоби. Полгода палящее солнце, полгода сильные морозы. Монголия – страна крайностей. Более трех десятков работ монгольских фотохудожников покажут удивительных диких животных, обитающих в неблагоприятных условиях и прекрасные живописные пейзажи.

На открытии фестиваля выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации г-на Улзийсайханы Энхтувшин. Он подчеркнул, что Монголия и Россия — соседи и традиционно дружественные народы, развивающие всеобъемлющее партнерство. «Общероссийский фестиваль природы “Первозданная Россия»», — сказал он, — вносит большой вклад в сохранение первозданной природы огромного Евразийского пространства. Как говорят в Монголии: «Все исчезнет как дождь, и только фотографии останутся как земля»», — сказал он, открывая экспозицию монгольских фотографов, которая «показывает великолепие первозданной природы Монголии — колыбели кочевых цивилизаций.

Сохранение природы через культуру и просвещение, обсуждение важных задач по сохранению биоразнообразия — неотъемлемой составной части концепции перехода человечества на принципы устойчивого развития стало темой круглого стола «Приграничное сотрудничество России и Монголии для сохранения биоразнообразия», который был организован Сенаторским клубом Совета Федерации и Советским Фондом мира.

Гостей фестиваля приветствовала Генеральный директор Фонда имени В.И. Вернадского Ольга Плямина. Она назвала фестиваль «одним из самых знаковых событий в нашей стране в области экологического просвещения и культуры, не только несущим знания об уникальной природе России, но и показывающим непревзойденную красоту нашей страны».

Современный мир невозможно себе представить без самого, пожалуй, распространенного на сегодняшний день вида искусств – фотографии. Посредством обычных физических и химических процессов фотограф, используя своё воображение, создаёт картину живого мира, который на некоторых работах кажется нереальным. Хорошая фотография — это далеко не простое зеркало мира, это душа, скрытая за множеством интересных снимков.

Как и в прошлом году, партнером фестиваля выступает «Союз художников России». На открытии фестиваля выступил председатель правления Союза художников России, народный художник РФ Андрей Ковальчук. Он отметил, что в условиях развития экономики и индустрии вопросы экологии требуют особого внимания и бережного отношения к природе. «Молодые люди увидят красоту, изображенную на фотографиях, и поймут, что мир многообразен, и нужно всегда думать о его сохранении», — сказал он.

После церемонии открытия гости осмотрели экспозицию фестиваля, которая является его главной частью. На широкоформатных фотографиях — первозданные пейзажи, дикие животные, растения.

В этом году из 11 000 работ, присланных в Оргкомитет, было отобрано 480 фотографий. В фестивале участвуют 190 авторов, профессионалов и любителей.

Уже стало доброй традицией, что свои фотопроекты на «Первозданной России» представляют компании с высоким уровнем экологической ответственности — Генеральный спонсор фестиваля ПАО «Газпром», ОАО «Российские Железные Дороги», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

На фестивале можно отдохнуть всей семьей — организаторы подготовили программу для гостей разного возраста. В течение полутора месяцев гостей фестиваля ждут встречи с учеными, фотографами и путешественниками, научно-популярные лекции, экскурсии, конкурсы, мастер-классы для детей и взрослых, интересная кинопрограмма.

«За каждым кадром выставки стоит особая история трудолюбия и силы, смелости и заботы, терпения и верности дикой природе. Мы уверены, разнообразные работы наших авторов — своего рода мосты между людьми и миром природы — дадут начало интересной дискуссии, в каком мире мы живем и как мы его воспринимаем», — отметила руководитель Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» Тамара Сергеевна Пантелеева.

Где? Новая Третьяковка, западное крыло, залы Союза художников России, Москва, Крымский вал, д. 10.

Когда? Фотовыставка завершит свою работу 3 апреля.

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