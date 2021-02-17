Выставка, посвященная 100-летию ВХУТЕМАСа открывается на двух площадках Музея МХАТ

26 февраля на двух площадках Музея МХАТ – в Доме Станиславского и Квартире Немировича-Данченко – откроется совместная выставка музея и галереи Roza Azora, посвященная столетию ВХУТЕМАСа.

Основанный в 1920 году в Москве ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) был одним из передовых европейских архитектурно-художественных вузов эпохи авангарда, повлиял на многие сферы художественного творчества, включая и театр.

В его стенах выросла целая плеяда талантливых мастеров, получивших мировую известность и признание. Спустя столетие интересно выстроить диалог поколений, прямо или опосредованно воспитанных на «уроках ВХУТЕМАСа».

В выставочном пространстве Дома Станиславского и Квартиры Немировича-Данченко будут представлены работы нескольких поколений художественной династии Арендт – современных художниц Наташи и Марии Арендт, Ариадны Арендт (1906-1997), Меера Айзенштадта (1895-1961) и Анатолия Григорьева (1903-1986) – скульпторов-выпускников ВХУТЕМАСа, а также эскизы и макеты для спектаклей Игнатия Нивинского (1881-1933), Исаака Рабиновича (1894-1961), Владимира Татлина (1885-1953), Петра Вильямса (1902-1947), в разное время учившихся или преподававших во ВХУТЕМАСе.

Для сестер Арендт советская школа авангарда – во многом личная история. Вспоминая уроки, полученные в детстве в мастерской на Верхней Масловке, Мария и Наташа реактуализируют их творческое наследие.

«Я много лет работаю над серией «деревенская геометрия». Меня привлекают старые, давно отжившие предметы и материалы: в них особый цвет и свет, который невозможно создать искусственно. Вместе с пылью веков он насыщен звуком и смешан со временем», – рассказывает Наташа Арендт. – К выставке я сделала несколько объектов-монтажей, добавив к ним старые предметы, найденные в семейной мастерской, чья неиссякаемая энергия и влечет, и обесточивает одновременно».

Мария Арендт – художник иного склада. Она работает с такими хрупкими материалами, как нитки и ткани. Представленная на выставке серия 2020–2021 годов посвящена дисциплинам, которые преподавались во ВХУТЕМАСе. Источником вдохновения для художника служит, по ее словам, «кладовая всех искусств» – масловская мастерская, в которой «можно почерпнуть материалы для работы и вдохновения, переосмыслить и выразить свое собственное отношение к предметам и дисциплинам, выяснить, что там таится, что было осуществлено, а что «не прожито» и почему это важно.

Эскизы и макеты из коллекции Музея МХАТ, часть из которых была отмечена медалями на Всемирной выставке 1925 года в Париже, представляют страницу истории ВХУТЕМАСа, связанную с театром. Среди них работы Исаака Рабиновича – одного из самых известных вхутемасовцев в театре, с середины 1920-х руководителя театрально-декорационного отделения ВХУТЕМАС, эскизы Игнатия Нивинского, автора знаменитой «Принцессы Турандот» (1922), профессора ВХУТЕМАС, работы его ученика Петра Вильямса, чудом сохранившиеся макеты Владимира Татлина к спектаклю МХАТ военных лет «Глубокая разведка» (1943).

Важной составляющей театрального раздела выставки станет экспозиция в Квартире-музее Немировича-Данченко, посвященная работе Петра Вильямса над спектаклем «Реклама» (1930). Посетители смогут познакомиться с редкими эскизами декораций и костюмов, а также архивными документами.

«Крупнейшие мастера советского искусства – преподаватели и выпускники ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа работали над постановками в театре, где они продолжали свои изысканные интеллектуальные опыты, начавшиеся еще до революции. Фонды нашего музея в экспозиции представлены работами художников, получивших признание на международном уровне. Некоторые произведения будут представлены широкой публике впервые. Мы рады открыть новый выставочный сезон таким ярким проектом и благодарны галерее Roza Azora за сотрудничество», – отметила директор Музея МХАТ Софья Грачева.

На выставке будут представлены скульптурные композиции, живопись, текстиль и арт-объекты Наташи и Марии Арендт, а также эскизы, макеты, фотографии и архивные документы из фондов Музея МХАТ и частных собраний.

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