КЦ им. Любови Орловой приглашает на концерт, посвященный 85-летию Людмилы Гурченко

Культурный центр имени Любови Орловой приглашает 24 февраля 2021 года на концерт, посвященный 85-летию Людмилы Гурченко. Концертная программа посвящается народной артистке СССР Людмиле Гурченко, чьи роли и песни навсегда остались в сердцах разных поколений.

Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина исполнит для зрителей композиции «Вальс» и «Песенка про пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», «Балладу о корнете», «Куплеты шансонетки» и другие произведения.

Зрителей ждёт замечательный, тёплый и яркий на эмоции вечер!

Билеты можно приобрести в кассе Культурного центра имени Любови Орловой и на сайте «Мособлкино» www.mosoblkino.ru в разделе «Афиша».

украли