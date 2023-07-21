Фильм «Я делаю шаг» режиссера Ольги Акатьевой выходит в российский прокат 7 сентября. Картина уже привлекла к себе внимание на летнем кинорынке и, по ожиданиям, должна стать хитом осени. В главных ролях Сергей Новосад («Трудные подростки»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов и другие. Производство – «Окапи продакшн». Прокатчик фильма – кинокомпания «Наше кино».

Красивая и трогательная история любви и предательства, преодоления сложностей и принятия себя, непременно найдет отклик в душе каждого зрителя. Ведь все мы, так или иначе, спрашиваем себя: нашли ли мы свое место, в чем наша цель, как и какими способами ее достигнуть? Эти вопросы встают и перед героями фильма, которые делают шаг навстречу своей мечте, призванию и настоящей любви.

Выпускник педагогического института Саша Макаров умен, креативен и находчив, планирует начать трудовую карьеру в престижном московском лицее. Однако, у судьбы другие планы. Саше приходится вернуться в родную псковскую школу, где осталось много старых неразрешенных проблем с бывшими преподавателями и любимой девушкой, появились новые – с учениками, а главное – с самим собой…

Фильм снимался в Москве и Пскове. Основным местом съемок картины стала одна из старейших в России псковская школа № 1. В разные годы здесь учились выдающиеся ученые: создатель вирусной теории рака Лев Зильбер, физик-ядерщик Исаак Кикоин, автор математических таблиц Владимир Брадис, известные российские писатели Юрий Тынянов и Вениамин Каверин.

Режиссер фильма Ольга Акатьева:

«“Я делаю шаг” – особенная для меня картина. Я выросла в учительской семьей и, так получилось, единственная отбилась от коллектива. Мои дедушка и бабушка, мама, тети и дяди, родные сестры – учителя. Я не продолжила семейную традицию, но наконец-то, воплотила свою мечту: сняла фильм об этой профессии. О том, как важно найти свое признание, и какую роль наставник играет в жизни каждого из нас».

Актер фильма Сергей Новосад:

«Фильм “Я делаю шаг” очень важная для меня история. Главный герой Саша Макаров, считает, что он не такой, как все. И в фильме мы видим его непростой и длинный путь к принятию себя, пониманию того, что дислексия – не недуг, а его уникальная особенность».

«Главный посыл фильма для меня – упорство, вера в себя и доброта победят любое предубеждение. Искреннее желание, чистое сердце и трудолюбие способны преодолеть любые препятствия на пути героя», - отмечает актриса фильма Равшана Куркова.

«Для меня, фильм “Я делаю шаг”, не только о любви, добре и выборе, но и о принятии себя, со всеми изломами, - рассказывает актриса фильма Анастасия Талызина. - Страх и неуверенность в себе загоняют порой нас в ловушки, из которых трудно выбираться. В такой ловушке и оказались главные герои фильма».

Картина снята при финансовой поддержке Министерства культуры России, организационной поддержке Администрации Псковской области. Сценарий Марии Суворовой признан абсолютным победителем Всероссийского конкурса киносценариев Министерства просвещения РФ на тему популяризации профессии учителя. Научным консультантом проекта выступила Ассоциация родителей детей с дислексией.

По мнению членов жюри Международного детского кинофестиваля «Алые паруса», который ежегодно проходит в «Артеке», фильм признан «Самым мудрым», а актер Сергей Новосад получил специальный приз за трогательное исполнение главной роли.

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