Детективный май: праздничные выходные на канале ТВ Центр в компании очаровательных сыщиц

На майские праздники телезрителей ждут продолжения любимых детективных сериалов – «Некрасивой подружки», новые сезоны «Загадок» Елены Валюшкиной и Алены Коломиной, а также второй сезон «Пианистки».

Откроют выходные 1 мая два новых эпизода «Некрасивой подружки» - «Ищите женщину» и «Тайна кольца». «Дамский отдел » в лице Елены Муравьевой, Светланы Тимофеевой-Летуновской и Юлии Юрченко ждут новые расследования и новые личные перипетии.

- Тоню ожидают качели - как на личном фронте, так и на профессиональном. Ее попытки раз за разом выстраивать отношения с Леней будут разбиваться о работу, внутренние комплексы и желание помогать всем, кроме себя самой. Наташа из-за маленького ребенка фактически вынуждена отойти от дел, но Тоня и Алена все равно будут стараться прибегать к ее помощи, - говорит режиссер Денис Елеонский.

Говоря о том, что приводит к успеху работу «дамского отдела», Денис отмечает, что каждая из них имеет свою особенность. И именно комбинация этих качеств, когда одна подхватывает идею другой, бросается в расследование, откладывая свои личные дела в сторону, приходит на выручку в нужный момент – все это вместе и есть рецепт успеха. «Но главный фактор – это неуемная энергия Тони, которая берется за дела, даже когда ее никто не просит. Врожденное чувство справедливости не дает Тоне сидеть на месте спокойно, когда происходят неприятности», - добавляет режиссер.

В четверг, 4 мая, можно будет увидеть продолжение серии расследований следователя Светланы Карташовой и математика Ольги Барковской. В новых сезонах «Загадки Евклида» и «Загадки Римана» детективный дуэт актрис Елены Валюшкиной и Алены Коломиной столкнется с новыми преступлениями, которые, как всегда, они блестяще распутают благодаря своим уникальным способностям. И снова эти преступления связаны с математическими загадками - в «Загадке Евклида» преступник посылает брату похищенного странные сообщения, состоящие из последовательностей совершенных чисел, словно помогая найти себя, а в «Загадке Римана» свидетелем преступления становится младший брат убитого - аутист и гениальный математик, с которым Барковская общается посредством математических формул…

В субботу, 6 мая, пройдет премьера второго сезона «Пианистки». Звездный состав в лице Евгении Лозы, Ивана Жидкова, Людмилы Артемьевой и Марата Башарова снова порадует телезрителей.

Действие второй части сериала происходит спустя год. Напомним, что в первой части главная героиня Мария была помолвлена с известным писателем, однако неожиданно она узнает сначала о его измене, а затем о его смерти. Маша затевает собственное расследование, в ходе которого судьба связывает ее с Андреем (актер Иван Жидков)...

- Моя героиня Мария по-прежнему является обладательницей необычных способностей – она слышит, когда говорят неправду. И, на мой взгляд, в ней присутствует дух авантюризма, так как она продолжает попадать в разные, часто трагические ситуации, помогая с расследованиями, - рассказывает Евгения Лоза. – Маша - музыкант, пианистка, ранимая, нежная девушка, но при этом ее манит эта «темная сторона». Что касается изменений, то в этом сезоне у нее более закаленный характер, больше уверенности, она больше чувствует свою силу - и, помогая людям, и в расследованиях, и в отношениях в том числе. Ее отношения с Андреем – теплые и доверительные, они живут вместе, однако, их ожидают некоторые шероховатости - где-то будет проскальзывать ревность, где-то даст о себе знать прошлый негативный опыт моей героини…, - говорит Лоза.

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