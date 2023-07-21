ФПРК запустил конкурс «Россия – взгляд в будущее» для кинематографистов

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) запускает конкурсный отбор проектов «Россия – взгляд в будущее», посвященных современным региональным трендам.

Прием заявок проходит с 20 июля по 31 августа 2023 года через платформу script.moviestart.ru.

Общий бюджет на производство фильмов составил, как и в прошлом году, 150 миллионов рублей, 50 % из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50 % – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Приоритетные направления конкурсного отбора:

Архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов

Гражданский патриотизм и военная доблесть

Инженерия настоящего и будущего: как наука становится реальностью

Искусство и культура в жизни регионов большой страны

Созидательный труд в жизни современной молодежи: волонтеры и стартаперы

Сохранение исторического наследия регионов России

Традиционные ценности страны: жизнь и достоинство, семья и нравственность, милосердие и справедливость

Хроники промышленного освоения и социального развития Арктики и Дальнего Востока

Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов – до 15 сентября 2024 года. Подробности и условия участия – в регламенте и конкурсной документации.

«Первым проектом Фонда практически с момента его основания стал конкурс “Россия – взгляд в будущее”. В течение прошлого года мы вели интенсивное взаимодействие с нашими конкурсантами, в результате чего получили 96 документальных фильмов, снятых в 44 регионах РФ, красочно и чётко иллюстрирующих жизнь современных россиян. Многие из них получили высокую оценку зрителей и кинокритиков – у отдельных работ на данный момент идет бурная фестивальная жизнь, с наградами и призами, весной этого года альманах “Тонкой нитью” вышел в кинотеатральный прокат. Мы решили продолжить это направление – искать новые истории, таланты, призванные занять достойное место в отечественном кинематографе», – отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

С каталогом фильмов-победителей конкурса 2022 года можно ознакомиться по ссылке. В данный момент ФПРК ведет переговоры с российскими онлайн-платформами и телеканалами об их дистрибьюции.

Добавим, что ряд проектов являются лауреатами и участниками российских и международных кинофестивалей – ММКФ, Doker и т.д. Альманах «Тонкой нитью» получил специальный приз программы «Переплетения» на фестивале «Зеркало», проект «Опытным путем» был удостоен наград в двух номинациях – «Лучшая драматургия» и Приз зрительских симпатий – на фестивале «Горький fest».

Короткометражная картина «Клятва» стала участницей фестивалей Beausoleil Côte d’Azur International FICTS Festival du Cinéma Sportif; Student World Impact Film Festival и Short documentary film festival Bistre Reke (Clear Rivers). На фестивале Student World Impact Film Festival был представлен фильм «Чудомобиль».

Напомним, что проведение конкурса «Россия – взгляд в будущее» было анонсировано Фондом 28 июня в Калининграде, на открытии форума регионального кинематографа «Новый вектор». Организатором выступил ФПРК, при поддержке Минкультуры России, Правительства Калининградской области и ПФКИ.

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