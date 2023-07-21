В Москве и Твери проходят съемки многосерийного детектива «Овчарка» для телеканала «Россия»

Майора управления собственной безопасности полиции Анастасию Нестерову (Елена Подкаминская) за преданность делу и мёртвую хватку коллеги прозвали Овчаркой. Череда драматичных событий приводит к тому, что ее начальник Олег Ребров (Владислав Абашин), с которым Анастасию в прошлом связывают не только деловые отношения, отправляет Нестерову в командировку в российскую глубинку. В провинциальном городке в ходе сложной игры майор Нестерова оказывается под прицелом тайной преступной группировки…А еще ее ждут новый дерзкий напарник Воробьев (Иван Мулин), новый начальник Ершов (Андрей Иванов), и новое несвоевременное чувство к одному мужчине (Антон Батырев).

«Меня привлекла возможность сделать историю личности в жанре детектива. Анастасия Нестерова - майор полиции, занимающаяся уголовными преступлениями, ее жизнь подчинена делу, которому она верно служит и не ищет себе другой доли. Она профессионал, человек на своем месте. Женщина двадцать первого века. В «Овчарке» есть интересные отношения, чувства, есть любовь и предательство. И то, что мне особенно дорого - беспокойные будни уставшего человека, несущего службу ради других людей», – говорит режиссер Дмитрий Черкасов.

«Наша задача с Еленой Подкаминской сделать ее героиню живой и интересной. И тогда мы будем ей сопереживать. Адреналин, чувство правды, психологизм - главные составляющие этой истории. Елена, насколько я знаю никогда не играла подобных ролей, даже не приближалась к ним. Тем интереснее раскрыть иную грань ее личности и таланта. Знаете, мы смотрим на экране истории любви снова и снова, и не пытаемся наперёд понять, чем новый фильм будет отличаться от остальных. Мы готовы снова прожить чужую историю, как свою: увидеть сближение, муки чувства, поцелуй, наконец… но при одном очень важном условии: это будет предельно честно и искренне, а герои и сама атмосфера фильма будут в чем-то про нас самих. Вот такая у нас задача».

Премьера сериала «Овчарка» состоится на телеканале «Россия».

Фото телеканала «Россия»

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