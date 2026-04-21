Фильму «Коммерсант» посвятили документальное кино

В российский прокат выходит драма «Коммерсант» — экранизация автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главный герой, начинающий предприниматель Андрей, в погоне за легкими деньгами оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь, стать другим человеком.

Новый документальный проект позволяет зрителям увидеть, как создавалась эта история — не только как художественное высказывание, но и как сложный производственный процесс. Фильм «Как мы снимали дебют “Коммерсант”» фиксирует работу режиссерского дуэта Фёдора и Никиты Кравчуков над их первой полнометражной картиной, а также раскрывает внутреннюю кухню съемок: кастинг, репетиции, поиск визуального языка и работу с актерами.

Особое внимание в проекте уделено исполнителю главной роли и креативному продюсеру Александру Петрову, а также актерскому ансамблю — Михаилу Тройнику, Елизавете Базыкиной и другим участникам проекта. Камера наблюдает за тем, как рождаются ключевые сцены, как выстраивается драматургия и как личный опыт создателей переплетается с материалом фильма.

Авторы проекта показывают, как экранизация романа Андрея Рубанова превращалась в кинематографическую историю о падении, внутренней трансформации и поиске опоры. Зритель увидит не только процесс съемок, но и эмоциональное напряжение, сопровождающее работу над дебютом — от первых дублей до финальных решений.