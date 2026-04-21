Фильму «Коммерсант» посвятили документальное кино

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Фото: пресс-служба КИОН

В российский прокат выходит драма «Коммерсант» — экранизация автобиографического бестселлера Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Главный герой, начинающий предприниматель Андрей, в погоне за легкими деньгами оказывается ввязан в мошенническую схему. Теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь, стать другим человеком. 

Новый документальный проект позволяет зрителям увидеть, как создавалась эта история — не только как художественное высказывание, но и как сложный производственный процесс. Фильм «Как мы снимали дебют “Коммерсант”» фиксирует работу режиссерского дуэта Фёдора и Никиты Кравчуков над их первой полнометражной картиной, а также раскрывает внутреннюю кухню съемок: кастинг, репетиции, поиск визуального языка и работу с актерами.

Особое внимание в проекте уделено исполнителю главной роли и креативному продюсеру Александру Петрову, а также актерскому ансамблю — Михаилу Тройнику, Елизавете Базыкиной и другим участникам проекта. Камера наблюдает за тем, как рождаются ключевые сцены, как выстраивается драматургия и как личный опыт создателей переплетается с материалом фильма.

Авторы проекта показывают, как экранизация романа Андрея Рубанова превращалась в кинематографическую историю о падении, внутренней трансформации и поиске опоры. Зритель увидит не только процесс съемок, но и эмоциональное напряжение, сопровождающее работу над дебютом — от первых дублей до финальных решений.

