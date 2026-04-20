Кузя возвращается в Агаповку: выходит первый сольный спин-офф «Универа»

Встречайте новую главу в саге культового сериала – комедию «Кузя. Путь к успеху». Этот проект представляет собой свежий взгляд на полюбившийся многим мир «Универа», фокусируясь на судьбе Эдуарда Кузьмина после его знаменательного отъезда из студенческого общежития. Зрители смогут наконец окунуться в атмосферу знаменитой Агаповки. Созданием сериала занималась студия Norm Production.

«Кузя. Путь к успеху» призван расширить границы уже существующей вселенной «Универа», корни которой уходят в 2008 год. Франшиза уже успела породить такие проекты, как «Новая общага», «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя» и недавний «Универ. 15 лет спустя», который вызвал немалый резонанс на ТНТ. Помимо прямых продолжений, вселенная разрослась за счет спин-оффов, включая «СашаТаня», установивший в 2023 году рекорд России как самый долгоживущий сериал-ответвление, и «Универ. Молодые». Примечательно, что впервые в истории «Универа» отдельный сериал посвящен одному единственному персонажу – Кузе.

Сюжет «Кузя. Путь к успеху» раскрывает возвращение Кузи в родную Агаповку, где ему предстоит возглавить местный колхоз. Эта должность станет для него стартовой площадкой на пути к головокружительному успеху. О своих былых подвигах вспоминает уже состоявшийся бизнесмен Эдуард Кузьмин, наблюдая за съемками собственного байопика. Проявив свою фирменную непосредственность и нестандартное мышление, он умудряется спасти колхоз от разорения. Однако его ждет подвох: хитрый городской предприниматель планирует использовать Кузю в своих целях, чтобы обанкротить предприятие и получить земли для строительства платной трассы.

Личная жизнь героя также окажется наполнена драматическими поворотами. За сердце Кузи развернется настоящая борьба между двумя женщинами: Веркой, разведенной соседкой с ребенком, которая видит в Кузе надежного партнера для создания семьи, и дочерью главного противника – изнеженной городской жительницей, совершенно не приспособленной к здешним реалиям.