«Очень сказочные дела»: случай, когда пожар равен наводнению

Телеканал ТНТ представил первый тизер и официальный постер своего нового новогоднего кинопроекта, претерпевшего изменения в концепции. Вместо анонсированного ранее «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте» зрителям предложат комедийную фэнтези-сказку под названием «Очень сказочные дела». Это киноновинка выйдет в праздничный сезон и станет продолжением серии нашумевших новогодних премьер канала, таких как «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика».

В центре сюжета — Тридевятое царство, где все жители без ума от трёх знаменитых богатырей. Их поединки пользуются огромной популярностью, собирая толпы поклонников, а сопутствующая атрибутика продаётся повсеместно. Мечтой каждого ребёнка является стать похожим на своих кумиров. Среди них оказывается сорокалетний Елемеля — простой и неловкий парень, который также является президентом фан-клуба «Трёх богатырей», насчитывающего, кроме него, всего троих детей.

На одном из царских пиров, пытаясь приблизиться к своим героям, Елемеля по неосторожности срывает богатырям их секретную операцию по поимке Кощея Бедросовича. Злодей исчезает вместе с царской дочерью. В результате Елемеля становится объектом всеобщего презрения — со стороны народа, царя и даже своего немногочисленного фан-клуба. Хуже всего то, что он разочаровал своих кумиров.

Чтобы исправить положение, Елемеля, в компании болтливого гусляра Алёшки, отправляется в опасное путешествие в Кощееву изнанку. На их пути встретятся колоритные персонажи: Баба Яга, торгующая своей избушкой на курьих ножках, правительница водного царства, предлагающая Елемеле стать владыкой морей, банда Соловья-разбойника с подозрительным табором инфоцыган, и многие другие герои, населяющие мир «Очень сказочных дел».

Создатели фильма стремятся воссоздать тёплую и ностальгическую атмосферу классических советских сказок, прибегая к участию множества звёзд и актёров. Уже известно, что роль Кощея Бедросовича досталась Филиппу Киркорову, а также в проекте появятся Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян. Остальные исполнители ролей пока держатся в тайне.

Создатели картины обещают, что новый проект будет изобиловать отсылками к актуальным трендам и популярным кинопроизведениям.

Над фильмом работает команда, стоящая за успехом новогодних хитов «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика». Режиссёрское кресло занимают Миша Семичев и Роман Ким, а за креативное продюсирование отвечают Андрей Шелков и Максим Ткаченко.