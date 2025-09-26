Оплата публикаций

Амонтильядо: история одного убийства

Сцена из фильма «Амонтильядо». Предоставлено режиссером фильма А. Абарели

Герой фильма — разорившийся одинокий итальянский аристократ Монтрезор. Былое великолепие рода Монтрезоров в прошлом, наш герой последний потомок. Всё, что у него осталось – это воспоминание о былом величии и честь рода. Девиз рода Монтрезоров гласит «Никто не оскорбит меня безнаказанно». Оскорбивший одного из Монтрезоров оскорбляет весь род, и суть вендетты понимается последним потомком Монтрезоров однозначно: месть должна быть совершена. Это всё, что он может сделать для своего рода, многочисленные представители которого похоронены в склепах подземелья их фамильного замка.

Фортунато, бывший друг Монтрезора оскорбил его. И Монтрезор, спиваясь в замке, думает о своей страшной мести

Монтрезор утверждает, что «обида не отомщена, если мстителя настигает расплата», поэтому убийство тщательно продумано. Монтрезор действовал так, чтобы никто и никогда не нашёл останки Фортунато и не узнал правды. Правда может быть открыта только в одном случае, если о ней захочет рассказать сам Монтрезор. Но, даже если убийство не раскрыто, не являются ли муки совести расплатой за преступление?

Монтрезора посещают пьяные видения. В конце концов он уже сам не уверен, он ли убил Фортунато, или он сам Фортунато. Возможно ли, чтобы Монтрезор простил Фортунато, чтобы Фортунато простил Монтрезора, и чтобы Бог простил их обоих?

Рассказ Эдгара Алана По является по сути исповедью об убийстве из мести. Но кому именно исповедуется герой, из рассказа неясно. Фильм пытается найти ответ на этот и другие вопросы, поставленные Эдгаром Аланом По.

Съемки фильма «Амонтильядо» проходили в Егорьевске (Московская область). Режиссëр фильма и автор сценария Авелина Абарели.

Премьера фильма состоялась на телеканале «Эх!» 27 июня 2025 года. На международном кинофестивале «SKEY-CINEMA» фильм удостоился награды «Диплом победителя» (в номинации «Лучшее музыкальное сопровождение»).

Картина является первой в истории России экранизацией рассказа известного американского писателя Эдгара Алана По, по праву считающегося одним из основателей литературного жанра «психологический триллер».

