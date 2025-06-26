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Фильмы «В списках не значился» и «Екатерина Великая» покажут на Неделе российского кино во Вьетнаме

editor
By editor
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в списках не значился

В столице Вьетнама Ханое стартовала Неделя российского кино, организованная РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Среди картин Недели российского кино во Вьетнаме — два фильма, созданных «Газпром-Медиа Холдингом». Военная драма «В списках не значился» станет фильмом торжественного открытия события 27 июня. Также на Неделе российского кино будет показан фильм «Екатерина Великая».

Фильм «В списках не значился», вышедший на российские экраны к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в российских кинотеатрах посмотрели уже более 1,5 млн зрителей. Во Вьетнаме картину представит режиссер Сергей Коротаев. Съемки «В списках не значился» прошли в Беларуси и в кинопарке «Москино». Фильм создан «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, кинокомпаниями 1-2-3 Production, ТЕМП и «ТРОМЕДИА», а также Московским театром Олега Табакова при поддержке Фонда кино и Правительства Москвы.

Историческая картина «Екатерина Великая» (2025, реж. Морад Абдель-Фаттах) посвящена яркой фигуре эпохи России 18-го века — императрице Екатерине II. Перед зрителем развернется история становления Екатерины II: от Софии Августы до великой императрицы. Проект «Екатерина Великая» создан «Газпром-Медиа Холдингом» по заказу и при поддержке ПАО «Газпром», производство — кинокомпания 1-2-3 Production, при поддержке телеканала НТВ. 

Бесплатные кинопоказы пройдут в кинотеатре National Cinema Center в историческом центре Ханоя. Гости также увидят военное кино, спортивную драму и фильм-сказку. Кинопоказы станут ответным мероприятием на Дни вьетнамского кино в России в 2024 году.

Напомним, что ранее фильм «В списках не значился» открывал Фестиваль российского кино в Иране, а трагическая военная драма «Группа крови», созданная при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», заняла особое место в программе фестиваля в Узбекистане, также став фильмом открытия.

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