СЕРБИЯ (Нови Сад): На камерной сцене Национального театра прошли первые репетиции «Иванова» Антона Чехова

В самом начале июня начались репетиции драматической пьесы Антона Павловича Чехова «Иванов», поставленной и адаптированной Алешей Джидичем. В состав авторской команды, помимо режиссера Алеши Джидича, входят Катарина Цимбалевич, Димитрий Аранджелович, Тамара Кострешевич, Страхинья Джокич, а также сотрудник по музыкальному оформлению спектакля.

В спектакле сыграют Алеша Джидич, Димитрий Аранджелович, Бояна Миланович, Миа Симонович Аранджелович, Анджела Пещинар, Раде Перович и Эрвин. Отметим, что на просторах бывшей Югославии за последние три года пьесу «Иванов» уже поставил режиссер Желько Джукич в Национальном театре Республики Сербской (январь 2023 года).

По материалам зарубежных СМИ, Марина Абрамова