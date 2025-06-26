VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSСЕРБИЯ (Нови Сад): На камерной сцене Национального театра прошли первые репетиции «Иванова»...

СЕРБИЯ (Нови Сад): На камерной сцене Национального театра прошли первые репетиции «Иванова» Антона Чехова

editor
By editor
85
Srpsko_Narodno_pozoriste_Serbian_National_Theatre_02

В самом начале июня начались репетиции драматической пьесы Антона Павловича Чехова «Иванов», поставленной и адаптированной Алешей Джидичем. В состав авторской команды, помимо режиссера Алеши Джидича, входят Катарина Цимбалевич, Димитрий Аранджелович, Тамара Кострешевич, Страхинья Джокич, а также сотрудник по музыкальному оформлению спектакля.

В спектакле сыграют Алеша Джидич, Димитрий Аранджелович, Бояна Миланович, Миа Симонович Аранджелович, Анджела Пещинар, Раде Перович и Эрвин. Отметим, что на просторах бывшей Югославии за последние три года пьесу «Иванов» уже поставил режиссер Желько Джукич в Национальном театре Республики Сербской (январь 2023 года).

По материалам зарубежных СМИ, Марина Абрамова

Предыдущая статья
Выставка «Обаяние драгоценного металла» открылась в Музее им. Андрея Рублева
Следующая статья
Возвращение утерянного шедевра: к 110-летию Георгия Свиридова

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru