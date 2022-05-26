Финал Международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика Юные таланты – весна 2022» в Центральном доме кинематографистов

28 мая 2022 года в Центральном доме кинематографистов состоится финал Международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика Юные таланты – весна 2022».
Конкурс проводится среди юных вокалистов в возрасте от 7 до 18 лет в номинациях «вокальный коллектив» и «сольный исполнитель» в трех возрастных категориях: младшей (от 7 до 10 лет), средней (от 11 до 13 лет) и старшей (от 14 до 18 лет).
Для участия в конкурсе поступило 170 заявок со всей территории Российской Федерации – от Камчатского края и Владивостока до Краснодарского края, а также из Донецкой Народной Республики и Республики Египет.
По результатам отборочного онлайн-этапа 70 конкурсантов (53 солиста и 17 вокальных коллективов) стали дипломантами I степени и получили право на участие в финале конкурса.
По результатам оценки финальных конкурсных выступлений жюри определит лауреатов I, II и III степени в каждой из номинаций и обладателя Гран-При Международного фестиваля-конкурса «Красная гвоздика Юные таланты – весна 2022».
Учредителями Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни имени И.Д. Кобзона «Красная гвоздика Юные таланты – весна 2022» являются Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп», Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей и Автономная некоммерческая организация «Бюро пропаганды, поддержки и развития музыкальной культуры» при организационной поддержке ООО «Звезда Медиа».
Конкурс проходит при поддержке Союза композиторов Евразии.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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