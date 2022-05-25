Фонд Потанина принял участие в конференции «Арктика – территория развития»

В рамках конференции по обеспечению комфортной городской среды «Арктика – территория развития» 24 мая состоялась сессия «Гуманитарное наследие Арктики как ресурс глобального диалога: Практика музейных проектов», в которой приняла участие генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Представители профильных министерств, крупнейших организаций и ведущие эксперты отрасли обсудили различные аспекты развития музейных проектов в арктической зоне, стратегическую деятельность культурного сектора и способы повышения осведомленности о культуре арктического региона в Центральной России.

Исполнительный директор студии Lorem Ipsum Евгения Егармина продемонстрировала кейс выставки, созданной в сотрудничестве с Ямало-Ненецким автономным округом, посвященный сокровищам Ямала. Проект получил международную награду в области экспозиционного дизайна и дал возможность информирования мирового сообщества об уникальном городе Салехарде. Спикер обозначила важность поиска подобных возможностей для развития культуры в самых небольших и отдаленных регионах России.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева обозначила актуальные векторы развития музейной культуры в Арктике: «Более 20 лет Фонд Потанина формирует общероссийский музейный контекст, но у разных регионов прослеживаются собственные тенденции развития. В силу удаленности арктических территорий и отсутствия туристического потока, главным образом музей взаимодействует с постоянной аудиторией. С одной стороны, это создает потребность оставаться вовлеченным в местную общественную жизнь, с другой – искать способы трансляции культурно-исторического наследия региона на всю страну, интегрироваться в широкие культурные процессы. Для этого Фонд Потанина предлагает конкретные сформированные инструменты: сетевые партнерства, межмузейные проекты, создание ассоциаций и арт-резиденций, участие в программах. В прошлом году мы объявили новый конкурс «Креативный музей», благодаря которому музеи смогут представить тему наследия современно и актуально, стать одновременно и заказчиком, и партнером авторов творческих проектов, а также обеспечить коммуникационную составляющую, чтобы люди по всей России смогли о них узнать».

Директор красноярского Музейного центра «Площадь мира» Мария Букова отметила важные инициативы, созданные красноярским музейным сообществом, в том числе проект музейной биеннале, идея которой распространилась и в других регионах России. По мнению спикера, из ценностей каждого отдельного региона формируется наследие всей страны, непосредственно влияя на будущее отечественной культуры. В качестве примера работы с локальными ценностями и местным сообществом Мария рассказала о проекте создания городского паблик-арта совместно с жителями Красноярска, реализованном при поддержке Фонда Потанина. Также Мария отметила важность обмена опытом в музейной среде и пригласила арктическое музейное сообщество посетить Красноярск.

Директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Собашникова продолжила тему необходимости межмузейного диалога. Одним из громких проектов, объединяющих музейные сообщества разных городов, в прошлом году стал Фестиваль музеев Арктики, направленный на развитие арктической зоны, в котором приняли участие самые разнообразные музеи – от Карелии до Чукотки. Большой общественный интерес вызвал и проект «Сила саамских традиций», посвященный коренным народам. Также спикер рассказала о процессе создания Ассоциации музеев Арктики, который начался при содействии Фонда Потанина. Проект продолжает развиваться с целью популяризации арктических музеев и их трансформации в контексте современной культурной повестки.

Главный архитектор бюро Nomado Анна Гасич презентовала выполненный ее командой кейс, посвященный поиску якутской идентичности. Это первый в Якутии проект дизайн-кода села, реализованный в небольшом селе Бердигестях. Спикер отметила, насколько важны подобные культурные проекты с точки зрения различных сфер развития малых регионов – от повышения интереса самих жителей к родной территории до стимулирования региональной экономики.

Первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константин Баранов отметил острую необходимость в формировании эффективного диалога между органами власти и музейным сообществом для поддержки местных инициатив, а также важность создания доступных и постоянных маршрутов между федеральными и региональными музеями. Спикер рассказал об интересных музейных инициативах, упомянув выставку «Клюква», которая прошла в Сыктывкаре в 2021 году и стала способом знакомства с территориями посредством искусства, и пригласил всех участников конференции посетить республику Коми.

Эксперты обсудили актуальные направления деятельности арктического музейного сообщества, продемонстрировали интересные тематические кейсы и выстроили продуктивный межмузейный диалог, способствующий созданию перспективных и значимых культурных проектов. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора и статс-секретарь Центра «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

Конференция по обеспечению комфортной городской среды «Арктика – территория развития» организована в Якутске в рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс.

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