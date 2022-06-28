ДК «Гайдаровец» открывает выставочный проект «Я в домике»

30 июня в ГБУК г. Москвы ДК «Гайдаровец» состоится открытие выставочного проекта «Я в домике».

В детстве мы все мечтали о своем идеальном доме, который будет соответствовать всем нашим «хочу». Здесь — с идеальный шкаф и посуда, книги, которые ты всегда хотел почитать. Комфортная комната именно для тебя. Мы создали этот дом.

Под одной крышей ты встретишь трех российских художниц:

Марина Муратова – художник и поэт, участница московских и региональных выставочных проектов, организатор литературных вечеров.

Тоня Фео – художник и модельер. Долгие годы Тоня жила на Алтае и в своем творчестве через символы соединяла легенды и современную культуру воедино. Тоня работает с костюмами и создает инсталляции. Выступала со своими выставочными проектами в Москве и за рубежом.

Павлина Казачёнок – участница выставочных проектов галереи «Здесь на Таганке» и Электрических мастерских, московских и региональных выставок.

Каждый художник – особенная «личность» дома, отдельная его зона или комната, куда вы можете заглянуть и лично пообщаться с автором через искусство.

Куратор выставки Елизавета Маслова – организатор выставочных проектов в Москве, Пскове и Туле, менеджер медиапроекта ARTПатруль.

Выставка подготовлена совместно с ДК «Гайдаровец» в рамках актуализации современного искусства и поддержки молодых художников России.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.