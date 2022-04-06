Выставка «Очарованный классикой. Офорты Ивана Фомина» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

15 апреля 2022 года Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева открывает новую выставку, приуроченную к 150-летию со дня рождения архитектора-неоклассика Ивана Александровича Фомина. На выставке посетители могут увидеть офортные доски, выполненные рукою мастера, авторские оттиски и более поздние отпечатки его архитектурных офортов 1960-х годов.

Музей архитектуры впервые представляет выдающегося зодчего как мастера офорта. Эта художественная ипостась его творчества, известная в основном узкому кругу специалистов, помогает глубже понять оригинальный почерк и палитру архитектора. Иван Александрович Фомин, очарованный классикой с ученических лет, погрузился в многотрудное и тонкое искусство офорта в мастерской известного гравера и профессора Василия Матэ. В дипломной работе «Курзал на минеральных водах» (1909), выполненной в Академии художеств, рукотворная графическая подача проекта сопровождалась серией иллюстраций-офортов. В этих офортах Фомин показал себя как талантливый график, мастерски владевший штрихом и техникой акватинты. Он умело сочетал неожиданные ракурсы архитектурных форм с поэтическими жанровыми сценками. За эту работу Иван Александрович получил звание художника-архитектора и был удостоен пенсионерской поездки за границу. Отчетом по этой поездке явились многочисленные рисунки и эстампы, лучшие из которых отличает острота композиционного построения и подробная детализация. Это придает хорошо известным памятникам архитектуры Италии и Греции особую монументальность и внутреннюю динамику.

В офортах Фомин разрабатывает также отдельные приемы, ракурсы, детали, которые позже появятся на его чертежах: например, разнообразные маски – непременный атрибут архитектуры эпохи неоклассицизма. Архитектор переводит в офорт и проектные чертежи, в которых он одновременно «проигрывает», как на театральных подмостках, сцены жизни в еще несуществующих интерьерах. Интересны работы Ивана Фомина, выполненные к 100-летней годовщине Отечественной войны 1812: это конкурсный проект Музея 1812 года и памятники русским воинам – обелиски в Витебске и Борисове.

Процесс изготовления офортных досок и оттисков довольно сложный и трудоемкий. Один офорт Фомин мог напечатать в разном колорите (черно-бело-сером или коричневатых оттенках сепии) или в два цвета. Работа в печатной графике была для него внутренней потребностью, сформировавшейся с годами культурой самовыражения, наконец, удовольствием от постижения столь непростого процесса и столь выразительных его результатов. Многие офорты Фомина имеют его гравированные инициалы – «И. Ф.», а на лучших оттисках он ставил свою рукотворную подпись и дату. Этим они сейчас необычайно ценны.

О серьезной увлеченности Ивана Фомина печатной графикой свидетельствует и то, что он сам спроектировал станок для печати офортов и фотогравюр. Здесь перед нами архитектор открывается как творец-универсал, которому в равной мере подвластны стихии вдохновенного творчества и строгой технической мысли.

Выставка завершит работу 17 июля.

Иван Фомин (1872-1936) – русский и советский архитектор-неоклассик, педагог, историк русской архитектуры. Учился в Академии художеств у Л.Н. Бенуа и в мастерской станковой гравюры у В.В. Матэ. В неоклассическом стиле проектировал музеи, банки, особняки в Петербурге, застройку острова Голодай, курорт Ласпи в Крыму. В 1915 году получил звание академика архитектуры. Преподавал в Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских и Политехническом институте, создал свою архитектурную школу. Автор нового формообразующего стиля «красной дорики» и теоретической концепции «пролетарской классики». По его проектам в Москве построены жилой дом общества «Динамо», новый корпус Моссовета, здание Народного комиссариата путей сообщения (НКПС) и станция метро «Красные ворота».

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