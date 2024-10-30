Финисаж выставки «Вместе» состоялся в в арт-кластере Андрея Тыртышникова

Фото © Андрей Тыртышников

Всего было представлено более двухсот работ российского скульптора, академика Российской академии художеств Андрея Тыртышникова и российской художницы-монументалиста Анны Поликарповой.

Объединение творческого тандема — скульптора и живописца, мужа и жены, придает особую эмоциональность выставке «Вместе». Весь вечер Анна и Андрей делились историями своих произведений, раскрывали их личные источники вдохновения. Каждый из присутствующих гостей мог окунуться в творческий мир взаимодополняющего союза. Ценители искусства разглядывали произведения, познавая идеи авторов, в поисках подтверждения своих теорий.

Выставка «Вместе» является одной из масштабных для Анны. Произведения отобраны арт-кураторами из частной семейной коллекции авторов, а также из работ, находящихся в Московском государственном академическом институте имени В.И. Сурикова, где учились Анна и Андрей.

Работы Анны выполнены в техниках станковая живопись и графика. Ее работы находятся в Музее Современного Искусства (Москва), в музее В.С. Высоцкого (Москва), в музее Победы (Москва), в частных коллекциях в России, Франции, Великобритании, США, Дании, Люксембурга, Италии, Австрии, Бразилии.

Монументальные работы Андрея представлены в различных музеях и памятных местах России, Франции, Германии, Болгарии, Голландии, Сербии, а также в частных коллекциях. Например, памятный бюст генералу Шарлю де Голлю находится в музее Инвалидов в Париже, в музее Победы в Москве и Волгограде. А памятник маршалу Победы Г.К. Жукову в Музеях России, Франции, Германии.

За время работы арт-кластера Галерею посетили сотни ценителей искусства. Некоторые работы авторов были выкуплены в частные коллекции.

«В данном пространстве будут проходить не только выставки, но и мастер-классы, тренинги, лекции и много другое. Нашу аудиторию ждет много интересного в Галерее Андрея Тыртышникова», — поделилась Мария Назарова, президент фонда «КИРА».