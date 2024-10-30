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Москвичи выбрали имя для детеныша черноморской афалины из «Москвариума» на ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие более 290 тысяч человек.

По его результатам малыша назовут Лаки — в переводе с английского это означает «счастливчик». Этот вариант выбрали 34 процента участников. На втором месте оказалось имя Федя — 24 процента голосов. За Кешу проголосовали 14 процентов «активных граждан». Назвать малыша Леоном хотели бы 13 процентов москвичей. Имя Ларс понравилось 12 процентам участников. Свой выбор доверили специалистам четыре процента пользователей.

Дельфиненок родился в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» в июле. Как рассказали в «Москвариуме», за два месяца голосования детеныш успел сильно подрасти и стать более самостоятельным.

«Детеныш быстро развивается, хорошо прибавляет в весе и активно растет. С момента рождения его вес утроился, а сам он вырос примерно на 40 сантиметров. Также у него начали прорезаться зубки. Мы регулярно мониторим все его физиологические показатели и с уверенностью можем сказать, что развитие малыша проходит в пределах биологических норм для данного возраста», — поделилась Ирина Суворова, глава ветеринарной службы «Москвариума».

Дельфиненок также все больше проявляет интерес к окружающему миру. Ранее он проводил все время с мамой, а сейчас часто общается с другими обитателями, особенно с детенышами Локи и Изи.

«Малыш очень игривый и любознательный. Обожает свои игрушки, особенно ему нравятся фитболы и большое кольцо. С недавнего времени научился пускать дыхалом пузыри, любимое развлечение сейчас — надувать их и лопать. Он активно пытается взаимодействовать с тренерами, подходит почесаться, подставляет животик и хвост», — отметил тренер морских млекопитающих «Москвариума» Илья Сипливый.

С помощью голосования в проекте «Активный гражданин» жители столицы уже выбрали имена для животных Московского зоопарка и «Городской фермы» на ВДНХ. Среди них панда Катюша, тигр Амур, макаки Маня и Дуня, як Звездочка, альпаки Шоколадка и Черничка и другие.