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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Москвичи выбрали имя для детеныша черноморской афалины из «Москвариума»

editor
By editor
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черноморская афалина - москвариум

Фото © Пресс-служба ВДНХ

Москвичи выбрали имя для детеныша черноморской афалины из «Москвариума» на ВДНХ в проекте «Активный гражданин». В голосовании приняли участие более 290 тысяч человек.

По его результатам малыша назовут Лаки — в переводе с английского это означает «счастливчик». Этот вариант выбрали 34 процента участников. На втором месте оказалось имя Федя — 24 процента голосов. За Кешу проголосовали 14 процентов «активных граждан». Назвать малыша Леоном хотели бы 13 процентов москвичей. Имя Ларс понравилось 12 процентам участников. Свой выбор доверили специалистам четыре процента пользователей.

Дельфиненок родился в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» в июле. Как рассказали в «Москвариуме», за два месяца голосования детеныш успел сильно подрасти и стать более самостоятельным.

«Детеныш быстро развивается, хорошо прибавляет в весе и активно растет. С момента рождения его вес утроился, а сам он вырос примерно на 40 сантиметров. Также у него начали прорезаться зубки. Мы регулярно мониторим все его физиологические показатели и с уверенностью можем сказать, что развитие малыша проходит в пределах биологических норм для данного возраста», — поделилась Ирина Суворова, глава ветеринарной службы «Москвариума».

Дельфиненок также все больше проявляет интерес к окружающему миру. Ранее он проводил все время с мамой, а сейчас часто общается с другими обитателями, особенно с детенышами Локи и Изи.

«Малыш очень игривый и любознательный. Обожает свои игрушки, особенно ему нравятся фитболы и большое кольцо. С недавнего времени научился пускать дыхалом пузыри, любимое развлечение сейчас — надувать их и лопать. Он активно пытается взаимодействовать с тренерами, подходит почесаться, подставляет животик и хвост», — отметил тренер морских млекопитающих «Москвариума» Илья Сипливый.

С помощью голосования в проекте «Активный гражданин» жители столицы уже выбрали имена для животных Московского зоопарка и «Городской фермы» на ВДНХ. Среди них панда Катюша, тигр Амур, макаки Маня и Дуня, як Звездочка, альпаки Шоколадка и Черничка и другие.

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