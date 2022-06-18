«Финник» и другие проекты ГК «Рики» на I Международном анимационном фестивале в Великом Новгороде

Картина «Финник», режиссера Дениса Чернова, откроет I Международный фестиваль «Новая анимация», который 17 июня стартовал в Великом Новгороде.

В течение 4 дней, до 20 июня включительно, по всему городу состоятся показы российских и зарубежных анимационных фильмов, а также мастер-классы и встречи с известными режиссерами и сценаристами. В том числе, с ведущим режиссером сериала и полнометражных фильмов «Смешарики» и «Финник», Денисом Черновым и сценаристом – Татьяной Беловой. Торжественное открытие фестиваля состоится в 19:00 на площадке Новгородской областной филармонии.

А 18, 19 и 20 июня организаторы приглашают всех желающих на Софийскую набережную, где три дня подряд можно будет веселиться на свежем воздухе под любимые песни из сериалов: «Смешарики», «Фиксики» и «Бодо Бородо».

В списке почетных гостей фестиваля заявлены такие известные российские режиссеры и аниматоры, как Константин Бронзит и Михаил Алдашин.

Все запланированные мероприятия пройдут на площадках: Новгородской филармонии, Областной научной библиотеки, «Точки кипения – Великий Новгород», «Точки кипения Трест», Киномузея Валерия Рубцова и сети библиотечных центров «Читай-город».

Для желающих подробнее узнать о том, как получить образование в анимации, 18 июня Мария Терещенко, популярный кинокритик и один из сценаристов сериалов ГК «Рики» («Бодо Бородо», «Тима и Тома», «Панда и Крош» и др.), проведет зум-встречу с режиссерами, представителями анимационных студий в арт-пространстве «Точка кипения – Великий Новгород».

На все мероприятия фестиваля вход свободный.

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