Создатель Дракоши Тоши — писатель и продюсер Олег Рой, рассказал о дальнейшем развитии своего проекта

Популярный среди детей персонаж Дракоша Тоша был создан Олегом Роем в 2017 году. На сегодняшний день это один из самых узнаваемых героев отечественных мультфильмов. В интервью изданию РБК автор рассказал, что планирует и дальше развивать свою «дракошную» вселенную:

– Проект «Дракоша Тоша» никогда не был моей конечной целью, это лишь разминка, первая ступень огромной лестницы, по которой мы, моя команда и я, поднялись уже достаточно высоко и продолжаем подниматься дальше. На сегодняшний день «дракошный» мир включает пять вселенных — куда более значительных и масштабных проектов, чем «Дракоша Тоша». Вместе эти вселенные составляют единое целое, но в то же время каждая из них самодостаточна, оригинальна и может существовать сама по себе.

Одна из вселенных называется «Кошки-драКошки». В ней обитают уникальные существа, которые представляют собой оригинальный гибрид кота и дракона. Этот мир — мир фантазий маленькой девочки — полон чудес и магии и, конечно же, веселых и увлекательных приключений.

Другая вселенная носит название «ДракошКИНО». Это современный, интересный и привлекательный для детей XXI века мир, включающий в себя кино и телевидение — естественно, «дракошное» кино и «дракошное» телевидение. Все живущие в ДракошКИНО очень разные — и внешне, и по характеру, образу жизни и специальности: среди них есть дикторы, режиссеры, актеры, музыканты, спортсмены и шоумены.

Третья вселенная, о которой я просто не могу не рассказать, поскольку очень ее люблю, — кулинарная. Мы называем ее по имени главного героя — «Пончик-дракончик». Этот персонаж — лучший в мире повар, который умеет готовить абсолютно всё.

Кроме того, в этом году Рой, которого в анимационной среде уже в шутку окрестили «отцом драконов» планирует выпустить ещё десять новых книг о Дракоше Тоше, Няше и Яше, а также запустить новую серию о приключениях любимых героев — «Дракоша Тоша. Перезагрузка».

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