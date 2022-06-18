Стартует проект «Карта молодой литературы»

23 июня в 19:00 в Российской государственной библиотеке для молодёжи (ул. Б. Черкизовская, 4/1, зал «Музыкальный подвал») состоится первый отборочный тур проекта «Карта молодой литературы», реализуемого РГБМ и Союзом литераторов России. Его цель – сформировать поле новой молодой литературы и помочь молодым талантливым поэтам получить свою «путёвку в жизнь».

«Карта молодой литературы» – серия поэтических турниров, по итогам которых организаторы и профессиональная коллегия рекомендуют победителей для вступления в творческие союзы (Союз литераторов, Союз писателей).

В проект приглашают авторы от 16 до 30 лет, никогда не состоявшие в профессиональных творческих союзах. Каждому участнику дадут не более 5 минут на презентацию собственных стихотворений. Поэтов, которые пройдут в финал, определит голосование профессионального жюри.

«Сегодня наше информационное поле напоминает туго набитый рюкзак. Для того, чтобы отыскать что-то полезное нужен навигатор. Эта ситуация распространяется, в том числе, и на литературный мир. Труднее всего приходится молодым авторам. Про них ещё никто не знает. У них нет аудитории и она не появится без поддержки. Проект «Карта молодой литературы» призван исправить эту ситуацию. Мы открываем перед читателями рельеф нового континента, который едва приобрëл свои очертания», – рассказывает Николай Калиниченко, куратор и ведущий проекта, поэт, писатель, литературный критик, Председатель Союза литераторов России, член Союза писателей России.

Заявки на участие в «Карте молодой литературы» принимаются до 21 июня включительно по адресу: turnir@rgub.ru. Формат – краткая биографическая и творческая биография, а именно: где и когда родились, социальный статус, где публиковались (если публикации имеются), участие в литературных фестивалях и крупных конкурсах, состоите ли в творческих союзах.

«Библиотеки всё чаще берут на себя функцию социального лифта для молодых поэтов и прозаиков, не просто предоставляя площадки для выступлений, но помогая адаптироваться и социализироваться в литературном процессе. И новый совместный проект РГБМ и Союза литераторов России – лишнее тому свидетельство», – рассказывает Евгений Харитонов, куратор и ведущий проекта, поэт, писатель, критик, руководитель литературных проектов РГБМ, член Правления Союза литераторов России, член Союза писателей России.

Сайт проекта: https://turnir.rgub.ru .

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