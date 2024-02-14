Около 500 заявок поступило на участие в конкурсе проектов развития территории ВДНХ

На сайте ВДНХ завершен прием заявок на участие в конкурсе «Золотой колос», посвященном развитию территории Главной выставки страны. Их общее количество — около 500, заявки поступили из 52 регионов Российской Федерации, в том числе из Донецкой и Луганской Республик, Запорожской и Херсонской областей. Также в конкурсе участвуют представители нескольких стран СНГ.

Организатором конкурса выступает ВДНХ при участии Союза архитекторов России, Ассоциации ландшафтных архитекторов России, Международной ассоциации союзов архитекторов, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и других организаций.

Всего поступило 484 заявки из 52 регионов Российской Федерации. В конкурсе участвуют архитекторы и дизайнеры из всех четырех новых субъектов страны — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, проекты поступили из нескольких стран СНГ, в том числе из Белоруссии, Туркмении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдавии. Одна из заявок — от совместного российско-японского архитектурного бюро.

Тема конкурса 2024 года: «Лучший проект по ландшафтной архитектурной концепции садов и скверов ВДНХ». Участникам нужно разработать ландшафтно-архитектурную концепцию для территории, ограниченной 1-м Лихоборским проездом, «Рыбацкой деревней» и Сельскохозяйственной улицей, в том числе речь идет о благоустройстве этой территории.

Представленные работы должны соответствовать сложившейся архитектурно-ландшафтной стилистике ВДНХ, проект должен предполагать создание гармоничного, запоминающегося архитектурно-художественного образа садов и скверов, формирование непрерывных пешеходных маршрутов, содержать предложения по искусственному освещению, элементам благоустройства, арт-объектам, озеленению.

Среди основных целей конкурса: выявление лучших проектов развития объектов и зон на территории ВДНХ, которые будут подчеркивать ее архитектурный облик, социальную, культурную, историческую и эстетическую значимость; укрепление социальной значимости профессий архитектора, дизайнера, строителя; сохранение истории и культурного наследия для будущих поколений; объединение людей с разными интересами, создание комфортного пространства для каждого посетителя.

Одной из основных задач конкурса является расширение диапазона архитектурно-ландшафтных идей для формирования облика ВДНХ.