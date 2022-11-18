Флейтовый фестиваль Юрия Должикова пройдет в Московской консерватории

21 и 24 ноября в Рахманиновском и Малом залах консерватории состоится фестиваль, посвященный выдающемуся флейтисту, педагогу, заслуженному деятелю искусств РСФСР Юрию Николаевичу Должикову. На сцену выйдут его коллеги, ученики и творческие партнеры, продолжающие традиции русской флейтовой школы.

Юрий Николаевич Должиков — легенда российской музыкальной педагогики. Он поднял уровень флейтового исполнения на совершенно новую высоту, разработав авторскую методику игры на флейте. Мнение Юрия Николаевича высоко ценилось не только в нашей стране, но и в международном музыкальном сообществе — его регулярно приглашали на авторитетные конкурсы, он неоднократно был членом жюри международных конкурсов во Франции (Париж, 1971, 1980, 1983 годы), Германии (Мюнхен, 1979г.), Венгрии (Будапешт, 1980г.), России (Москва, 1994).

«Юрий Николаевич был абсолютным революционером, новатором. Он обладал конструктивным, я бы сказала, инженерным складом ума. Юрий Николаевич был человеком своего времени. Он попал в это время для того, чтобы сделать то, что он сделал. Он говорил, что по натуре он не флейтист, а спортсмен. Это и двигало его в жизни — стремление везде быть первым, в любой области достичь высокого результата. Он создал свой способ игры на флейте, который не знают нигде, кроме России. Этот способ дыхания, настолько универсален, что подходит всем без исключения духовикам. Должиков ставил дыхание трубачам, саксофонистам, кларнетистам, сейчас уже известным профессорам. Они все ему очень благодарны», — вспоминает Элла Должикова, супруга, президент благотворительного фонда, организатор фестиваля и конкурса имени Ю.Н. Должикова.

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