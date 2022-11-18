ЧЕХОВ: РГБ совместно с Евгением Чебатковым приглашает на чтения произведений русских классиков

Российская государственная библиотека совместно с Евгением Чебатковым запускает новый проект — чтения произведений русских классиков. Второй вечер будет посвящён Антону Павловичу Чехову и пройдёт 21 ноября в Доме Пашкова.

Евгений Чебатков прочитает рассказ «О любви», который завершает чеховскую «Маленькую трилогию» — цикл, состоящий из трёх произведений («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»), написанных в 1898 году. Впервые рассказ «О любви» был опубликован в августовском номере журнала «Русская мысль» за 1898 год (№ 8). Вся трилогия была высоко оценена критиками.

На мини-выставке, подготовленной к чтениям отделом рукописей, гости увидят автографы Антона Павловича Чехова («Невеста», «Кривое зеркало», «Волк», «Жизнь в вопросах и восклицаниях», «Гречневая каша сама себя хвалит (Нечто спиритическое)», «Осколки московской жизни»), а также лубочные открытки на сюжеты его рассказов и выписанные им рецепты, фотопортреты Чехова, визитную карточку писателя с изображением амура со шприцем.

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