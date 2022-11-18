Галерея Ruarts встретит своё 18-летие коллективной ретроспективной выставкой «Личное пространство»

По случаю своего восемнадцатилетия галерея Ruarts открывает коллективную ретроспективную выставку «Личное пространство». На выставке будут представлены значимые работы российских и зарубежных художников, которые принимали участие в персональных или групповых выставках галереи.

Совпадение чувственного подтекста с «совершеннолетием» галереи не является чистой случайностью, а срежиссировано куратором Катрин Борисов. Обращение к смелым, порой табуированным темам формировали программу и имидж галереи Ruarts на протяжении почти двух десятилетий.

Экспозиция раскрывает разные уровни понимания личного пространства, внутренних и внешних границ, зоны интимности и этики телесности. Название выставке «Личное пространство» дала работа Алексея Луки, скульптура, напоминающая старую дачу, где всегда спокойно и очень уютно.

В трактовке куратора старые работы любимых художников приобретают новые смыслы, так Кимико Йошида поднимает вопросы о самоидентификации, Корнели Толленс о союзе духовного и плотского, Влад Локтев о флюидности желания, Вита Буйвид о стереотипном мышлении, Сергей Борисов и Спенсер Туник о значимости хрупкого человеческого тела и его территории, южнокорейский скульптор Йи Хван Квон об искажении представления о собственном теле, Юн Чжон Ми и Александр Егоров о глобализации и консюмеризме.

Архитектура выставки опирается на само пространство галереи Ruarts, которое за эти годы стало легендарным.

Галерея Ruarts — одна из ведущих галерей современного искусства в Москве. Основанная в 2004 году коллекционером Марианной Сардаровой сегодня галерея поддерживает и продвигает искусство российских и зарубежных художников, работающих в разнообразных техниках современной художественной практики.

За 18 лет в галерее прошло более 100 персональных и групповых выставок. С галереей работают как уже признанные мастера — номинанты и лауреаты премий современного искусства, чьи работы находятся в музейных собраниях, — так и молодые перспективные художники.

Спенсер Туник. Ирландия. Дублин. 2008

Алексей Лука. Личное пространство. 2019

Алексей Партола. Лисий нос. Форт Риф. 2020

Вита Буйвид. Бешенные псы

Нобуёси Араки. Чудовищный рай. 2018

В Ruarts прошли выставки выдающихся зарубежных авторов, в том числе Спенсера Туника (Spencer Tunick), Эрвина Олафа (Erwin Olaf), Нобуёси Араки (Nobuyoshi Araki), Нобуко Ватабики (Nobuko Watabiki), Эрве Ика (Herve Ic) и Кимико Йошида (Kimiko Yoshida), Ноэ Сендаса (Noe Sendas).

Авторы галереи Ruarts: 0331с, Nazar ISSUE, Cornelie Tollens, Spencer Tunick, Kimiko Yoshida, Дмитрий Аске, Сергей Борисов, Вита Буйвид, Гриша, Александр Егоров, Александр Захаров, Алексей Лука, Марат Морик, Иван Найнти, Алексей Партола, Михаил Розанов, Дмитрий Цветков, Кир Эсадов.

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