Флеш-мобы на улочках Флоренции!

Медиа портал «А у Вас?» приглашает принять участие в международном Арт-проекте Artists United. Работа проекта завершается 31 июня 2022 года и объединяет в себе художников и ценителей искусства из разных стран с возможностью участвовать во Флоренции в режиме «в офлайн» и «онлайн» из любой точки мира.

Florence Art Deposit Gallery на своей площадке принимает очередной Арт-проект, авторами которого выступили Yuliya Savitskaya, William Robert Jhon Weir, Alesia Savitskaya под потранажем ассоциации Save the Cultura в сотрудничестве с медиа порталом «А у Вас?».

Проект стартовал 25 апреля 2022 года и объединил в себе артистов и посетителей из разных стран.

Artists United — это своего рода диалог арта с публикой в формате динамичных встреч-диалогов, мастер-классов, воркшопов, перформансов с возможностью участвовать художникам в офлайн во Флоренции и онлайн режиме из любой точки мира.

Идея проекта: задать динамичный импульс и возобновить интерес публики к современному искусству.

Florence Art Deposit Gallery открыл возможность на своей площадке для художников, скульпторов, фотографов проводить персональные встречи, мероприятия и даже использовать пространство галереи под семинары и лаборатории.

В футболках с логотипом проекта участники Artists United вышли рисовать на улицах Флоренции.

Уникальность этого проекта ещё и в том, что каждый художник может подключиться к Artists United каждый день и в течение месяца активно сотрудничать с Florence Art Deposit Gallery в онлайн и офлайн режимах.

Подробности можно узнать по e-mail: info@a-u-vas.ru .

Проект продлится до 31 июня 2022 года под лозунгом «Культура спасает людей! Спасём культуру!».

Кстати, московский арт-дуэт «МАСтер и КАтерина» представил флорентийской публике свою работу «Эклипс».

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