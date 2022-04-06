Календари. АртМосковия и партнёры представляют

Друзья! Редакция СМИ АртМосковия запустила необычные проекты с работами художников АртМосковии, а также, художников, фотографов, фотохудожников из других городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Некоторые из них вы можете скачать и распечатать бесплатно. Некоторые можно заказать только в печатном виде от 1 экз. Способ доставки определяется по договоренности.

По вопросам заказа печатной продукции писать на почту редакции info@artmoskovia.com.

Опять весна, опять цветы, опять любовь и вновь коты…

Календарь перекидной. Формат А4, 14 листов. Создан при участии Florence Art Deposit gallery, Медиа-портала «А у Вас?», редакции СМИ АртМосковия

Календарь распространяется бесплатно только в электронном виде для личного использования! Скачать PDF можно по предложенной ссылке.

Авторские права на дизайн, верстку и макет календаря принадлежат главному редактору СМИ АртМосковия О.П. Несновой.

Воспроизведение в частичном или в полном виде календаря, с коммерческой целью и любым способом в России и за рубежом (в сети Интернет, тиражирование полиграфическим путем и т.д.) запрещено всем.

Разрешено некоммерческое использование оригинал-макета календаря в личных целях.

Файл оригинал-макета календаря распространяется по лицензии CC BY-NC-ND .

АртМосковия. Графика Александры Несновой

Календарь перекидной № 1. Формат А4, 13 листов

Календарь распространяется бесплатно только в электронном виде для личного использования! Скачать PDF можно по предложенной ссылке.

В календаре использованы графические работы художника и композитора Александры Несновой.

Календарь-открытка (почтовая карточка, 148х105 мм)

Календарь распространяется бесплатно только в электронном виде для личного использования! Скачать PDF можно по предложенной ссылке.

В перспективе ожидаются

и другие макеты календарей

Стоимость изготовления перекидных календарей формата А4 — от 1900 руб. за 1 экз. Срок изготовления 3-7 дней. При заказе от 10 экз. скидки.

По вопросам заказа печатной продукции писать на почту редакции info@artmoskovia.com. В письме указать город, количество, контактные данные, ФИО, название календаря.

Запрещено использование представленной продукции в полном или частичном объеме в коммерческих целях в любом виде — публикация, тиражирование и т.д.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.