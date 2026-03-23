Фольклорный ИИ-ремикс «Бутырки» собирает миллионы прослушиваний

Социальные сети взорвала новая песня одной из самых знаковых групп русского шансона «Бутырка», созданная при помощи искусственного интеллекта и выполненная в народно-танцевальном стиле. Неожиданный ремикс на один из главных хитов коллектива — «Запахло весной» — моментально привлек внимание аудитории по всему миру.

Новый ремейк легендарного хита «Запахло весной» группы «Бутырка» предстал в совершенно неожиданном амплуа — в русско-народном славянском стиле с бархатным женским вокалом. Трек, за считанные дни взорвавший соцсети и набравший миллионы прослушиваний, создан музыкальным продюсером из Рыбинска KALININ. Музыкант использовал нейросеть Suno для генерации припева, а также добавил характерный текст о дворе, улице и молодости. В результате получился динамичный, бодрый танцевальный трек, сочетающий узнаваемый мотив с современными ритмами. Такой эксперимент моментально расширил аудиторию поклонников «Бутырки», добавив любителей танцевальной музыки.

KALININ — музыкальный продюсер, начавший свой путь в 2006 году. За годы работы он создал множество треков и ремиксов, набравших миллионы просмотров на YouTube. Его основная миссия — популяризация российской музыки на мировой арене. В портфолио продюсера — сотрудничество с такими артистами, как Сява, Фактор2, Адлер Коцба, DEEPFOLK и другие. Он также работал с известными лейблами и параллельно занимается продюсированием собственных артистов.

По словам KALININ, в своих творческих поисках он ценит интересное звучание, экспериментирует с фольклорными мотивами и техно-ритмами, а с приходом искусственного интеллекта активно использует его возможности для реализации своих идей. Благодаря ИИ он увеличил продуктивность и расширил границы музыкальных экспериментов.

Группы «Бутырка» в этом году празднует свое 25-летие. В феврале музыкальный коллектив презентовал видеоклип Песня «А для вас я никто…». Написанная бессменным автором и фронтменом коллектива Олегом Симоновым в непростой период жизни, песня давно обрела статус шлягера. Перезапуск хита сопровождался премьерой клипа, режиссером которого выступил Иван Соловьев. Действие клипа разворачивается в зале суда, где солисты группы «Бутырка» оказываются на скамье подсудимых.

Однако, вместо драматического развития событий, клип пропитан искрометной самоиронией. Судебное заседание неожиданно трансформируется в зажигательный танцпол, где к всеобщему веселью присоединяются все участники процесса — от строгого судьи до членов присяжных.

«Группа «Бутырка» — один из самых известных и любимых коллективов на российской музыкальной сцене, чьи песни находят отклик в сердцах слушателей благодаря своей искренности, жизненной правде и неповторимой атмосфере. За 25 лет творческого пути группа выпустила множество хитов, ставших народными, и завоевала преданную армию поклонников», — прокомментировала генеральный директор лейбла «Русский шансон» Анастасия Лаврова.

Сегодня «Бутырка» объединяет более 2 508 277 слушателей в месяц на Яндекс Музыке, подтверждая статус по-настоящему культовой группы.

В конце 2025 года музыкальные лейблы «Русский шансон» и «NEDOSTUPNOSTЬ» представили совместный смелый эксперимент – альбом ремиксов на песни «Бутырка». Альбом «NEDOSTUPNOSTЬ X BUTYRKA» подарил новое звучание хитам легендарной группе. Песни «Запахло весной», «За ростовскую братву», «Отсижу за чужие грехи», «Шарик» и многие другие композиции с неповторимой харизмой и душевной лирикой «Бутырки» соединились с актуальными электронными трендами.