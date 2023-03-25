FOMO: жители Москвы чаще всех регулярно испытывают синдром упущенной возможности

Издательство Inspiria провело исследование на тему FOMO и выяснило, что синдром упущенной выгоды испытывает более 80% жителей крупных городов. Респонденты ответили, что чувствуют FOMO чаще при просмотре социальных сетей, чем при чтении книг.

FOMO (Fear of missing out) — или синдром упущенной выгоды — испытывают большинство жителей крупных городов (83,7%). Около 14,8% испытывают FOMO постоянно, больше половины (55,4%) респондентов — ощущают его иногда и лишь 13,2% сталкивались с этим ощущением однажды.

Чаще всего у респондентов возникает чувство, что их жизнь не такая насыщенная и интересная, как у других людей при просмотре социальных сетей друзей и знакомых (48,6%). Такое же чувство возникает при просмотре социальных сетей знаменитостей (39,8%). При этом FOMO при чтении книг у респондентов возникало значительно реже — всего 29,4% респондентов испытывали синдром хотя бы 1 раз.

«Мы в издательстве Inspiria решили обратить внимание на важную для современного человека тему и посмотреть на синдром FOMO как в целом, так и в разрезе чтения книг. Мы будем продолжать помогать своим читателям справляться со страхом упущенных возможностей и открывать новые интересные миры. Например, мы издаём книги в разных форматах — бумажные, электронные и аудио-версии. Это значит, человек может совместить прослушивание книги в наушниках по пути на вечеринку. Кроме того, читатель может найти QR-код с дополнительным контентом на каждой книге Inspiria - это плейлисты, интересные статьи, видео, рецепты, чек-листы, подборки фильмов и многое другое. Такие форматы помогают глубже погрузиться в историю, узнать больше интересных фактов и ничего не упустить», — комментирует Александра Шипетина, Директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо».

56,6% респондентов были в ситуациях, когда оставались дома читать книгу, хотя могли посетить какое-либо городское мероприятие. Это подкрепляется тем, что чтение книг приносит положительные эмоции (8,7 балла из 10 максимально возможных) большинству участников опроса.

Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что чтение книг — наиболее предпочтительный вид досуга, помогает меньше испытывать FOMO-синдром и чувствовать более стабильное моральное состояние.

Онлайн-опрос с помощью сервиса Анкетолог.ру прошли 990 респондентов из крупных городов России, предпочитающие хотя бы иногда проводить выходные вне дома и читающие книги. В исследовании принимали участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Нижнего Новгорода в возрасте от 20 до 40 лет.

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