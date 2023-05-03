Социальный бизнес Москвы показал свои проекты журналистам

Фонд «Наше будущее» провёл пресс-тур на предприятия социальных предпринимателей Москвы для журналистов федеральных СМИ. В маршрут включили компанию по производству колясок активного типа «Катаржина», инклюзивную мастерскую «Наивно? Очень» и социальное «Инватакси».
Московская область стабильно занимает лидирующие позиции в России по числу социальных предприятий. На конец апреля 2023 года в Реестр СП Московской области входит 810 предприятий, Москвы – 287.
Журналисты посетили АНО «Катаржина» – предприятие, которое с 2005 года разрабатывает, производит и ремонтирует инвалидные коляски активного типа, а также коляски для спортсменов и детей с ДЦП. Благодаря этой продукции люди с ОВЗ могут заниматься большим и настольным теннисом, фехтованием, баскетболом, бадминтоном, следж-хоккеем, танцами и даже единоборствами. Более 50 % сотрудников, в том числе генеральный директор Андрей Елагин, – люди с инвалидностью.
«Мы делаем коляски активного типа, их особенность – маневренность, возможность самостоятельно двигать коляску. Также мы производим модели для спорта, в том числе для участников параолимпийских игр. С 2014 по 2021 год предприятие поддерживает Фонд «Наше будущее» – выделяет беспроцентные займы на развитие бизнеса, покупку оборудования, сырья», – рассказал Андрей Елагин.
Более 10 лет оказывает транспортные услуги маломобильным пассажирам, обеспечивает их передвижение по городу, трансферы в аэропорты «Инватакси». Еще одно направление деятельности перевозчика – экскурсии разных форматов. В 2020 году появился новый проект – база отдыха для маломобильных детей и членов их семей «Карьялис». В рамках пресс-тура журналисты увидели, как происходит взаимодействие компании с «клиентами» – подопечными Свято-Софийского социального дома «Домик». Ребят 2 раза в неделю отвозят на занятия в Центр лечебной педагогики.
В галерее и мастерской «Наивно? Очень» работают люди с особенностями психического развития. Журналисты пообщались с художниками, посетили офлайн магазин и узнали о новом направлении проекта – театральных постановках.
«Сейчас самая популярная продукция – это текстиль. В свое время именно благодаря Фонду мы смогли найти эту нишу. Теперь изготавливаем не только посуду и сувениры, но и футболки, худи, кепки с принтами, шопперы, подушки под собственным брендом и многое другое. Авторский узнаваемый стиль создают не профессиональные дизайнеры, а люди с особенностями психического развития», – объяснила Анастасия Лаврентьева, руководитель инклюзивной мастерской.
Организатор пресс-тура – Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» – крупнейшая некоммерческая организация в России в области поддержки социального предпринимательства. Основан в 2007 году. Всего за время существования Фонда поддержаны более 800 проектов из 59 регионов России, одобрено беспроцентных займов на сумму свыше 866 млн рублей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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