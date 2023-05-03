Социальный бизнес Москвы показал свои проекты журналистам

Фонд «Наше будущее» провёл пресс-тур на предприятия социальных предпринимателей Москвы для журналистов федеральных СМИ. В маршрут включили компанию по производству колясок активного типа «Катаржина», инклюзивную мастерскую «Наивно? Очень» и социальное «Инватакси».

Московская область стабильно занимает лидирующие позиции в России по числу социальных предприятий. На конец апреля 2023 года в Реестр СП Московской области входит 810 предприятий, Москвы – 287.

Журналисты посетили АНО «Катаржина» – предприятие, которое с 2005 года разрабатывает, производит и ремонтирует инвалидные коляски активного типа, а также коляски для спортсменов и детей с ДЦП. Благодаря этой продукции люди с ОВЗ могут заниматься большим и настольным теннисом, фехтованием, баскетболом, бадминтоном, следж-хоккеем, танцами и даже единоборствами. Более 50 % сотрудников, в том числе генеральный директор Андрей Елагин, – люди с инвалидностью.

«Мы делаем коляски активного типа, их особенность – маневренность, возможность самостоятельно двигать коляску. Также мы производим модели для спорта, в том числе для участников параолимпийских игр. С 2014 по 2021 год предприятие поддерживает Фонд «Наше будущее» – выделяет беспроцентные займы на развитие бизнеса, покупку оборудования, сырья», – рассказал Андрей Елагин.

Более 10 лет оказывает транспортные услуги маломобильным пассажирам, обеспечивает их передвижение по городу, трансферы в аэропорты «Инватакси». Еще одно направление деятельности перевозчика – экскурсии разных форматов. В 2020 году появился новый проект – база отдыха для маломобильных детей и членов их семей «Карьялис». В рамках пресс-тура журналисты увидели, как происходит взаимодействие компании с «клиентами» – подопечными Свято-Софийского социального дома «Домик». Ребят 2 раза в неделю отвозят на занятия в Центр лечебной педагогики.

В галерее и мастерской «Наивно? Очень» работают люди с особенностями психического развития. Журналисты пообщались с художниками, посетили офлайн магазин и узнали о новом направлении проекта – театральных постановках.

«Сейчас самая популярная продукция – это текстиль. В свое время именно благодаря Фонду мы смогли найти эту нишу. Теперь изготавливаем не только посуду и сувениры, но и футболки, худи, кепки с принтами, шопперы, подушки под собственным брендом и многое другое. Авторский узнаваемый стиль создают не профессиональные дизайнеры, а люди с особенностями психического развития», – объяснила Анастасия Лаврентьева, руководитель инклюзивной мастерской.

Организатор пресс-тура – Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» – крупнейшая некоммерческая организация в России в области поддержки социального предпринимательства. Основан в 2007 году. Всего за время существования Фонда поддержаны более 800 проектов из 59 регионов России, одобрено беспроцентных займов на сумму свыше 866 млн рублей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.