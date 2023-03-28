В Москве на частоте 107.0 FM заработает новое музыкальное радио KISS FM

Группа компаний КФМ объявляет о запуске новой радиостанции в Москве – KISS FM. Новое радио начнет вещание на радиочастоте 107.0 FM с 7 апреля 2023 года. Проект возглавит музыкальный продюсер Григорий Зорин. К работе над проектом будет также привлечен один из опытнейших российских радиоменеджеров Алексей Глазатов.

«KISS FM будет нацелено на крайне востребованную рекламодателями женскую аудиторию в возрасте 25-44 лет. В эфире новой радиостанции будут представлены современные мировые хиты, а также тщательно отобранная музыка последних 30 лет как на русском, так и на других языках. Мы рассчитываем, что это позволит KISS FM максимально быстро занять свою нишу на высококонкурентном радиорынке Москвы и России», – отметил Григорий Зорин.

С начала апреля KISS FM начинает вещание в эфире, а уже в сентябре планируется широкая рекламная кампания, организация концертов, фестивалей и разнообразных внеэфирных мероприятий.

KISS FM также планирует активное региональное развитие, сосредоточившись прежде всего на крупных городах России.

Группа компаний КФМ создана Григорием Зориным и Алексеем Глазатовым специально для организации радиовещания станции KISS FM, различных медиа и рекламных проектов и проведения массовых мероприятий.

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