Фонд «Национальные ресурсы» запускает цифровую платформу для сирот

В московском пространстве «Бор» (Omega Events) прошёл закрытый благотворительный вечер «Наше наследие», организованный фондом «Национальные ресурсы». Главным итогом мероприятия стал сбор более 8 миллионов рублей, которые пойдут на создание и запуск цифровой образовательной платформы «Наследие». Проект призван помочь детям-сиротам на всех этапах взросления: от самоопределения и профориентации до обучения, наставничества и первого трудоустройства.

Вечер открыли президент фонда Яна Янокова и попечитель Жасмин Вермишян (основательница агентства MooEmotions). В числе гостей — руководители крупных компаний, банкиры, инвесторы, предприниматели и общественные деятели. Среди них: ресторатор Алексей Васильчук, олимпийская чемпионка Ульяна Донская, основатель холдинга «Меркурий Электроникс» и член Совета директоров Selectel Геворк Вермишян, представитель Balchug Capital Вардан Амарян, замгендиректора «Мегафона» Илья Сатаров, основатель Advance Capital Карен Дашьян, зампред правления Газпромбанка Тигран Хачатуров, председатель правления РосДорБанка Глеб Гурин с супругой, коммерческий директор Capital Group Петр Исаев и другие.

Особый эмоциональный отклик вызвал показ фильма режиссёра и продюсера Кирилла Косолапова (автор проекта «Другие люди?») — лента рассказывает о детях-сиротах и уникальном посёлке для приёмных семей в Иркутске.

Фонд «Национальные ресурсы» существует 13 лет, системно поддерживая детей-сирот и ветеранов. Сегодня под его опекой — 22 детских дома в 6 регионах, где живут 943 ребёнка. Вокруг фонда объединились более 230 волонтёров. За годы работы построены игровые площадки, проведены ремонты в учреждениях, организованы образовательные поездки, мастер-классы и встречи с профессионалами. Всероссийскую известность получили ежегодные акции «Письмо Деду Морозу» и «Живи и помни».

Идея цифровой платформы «Наследие» родилась из практического опыта: адресная помощь остаётся важной, но выпускникам детских домов нужна долгосрочная система сопровождения, которая поможет поверить в себя, найти призвание, получить образование и уверенно вступить во взрослую жизнь.

Ключевой результат вечера — вокруг проекта начали объединяться специалисты по ИИ, психологи, врачи, HR-эксперты и предприниматели, готовые вложить знания и технологии. Особую поддержку оказал Владимир Козлов (ученик Натальи Бехтеревой), автор платформы нейропрофориентации.рф, который на безвозмездной основе предоставил фонду тестирование по нейропрофориентации с рекомендациями профессий.

Список из 26 лотов, разыгранных на аукционе, говорил сам за себя. Среди них — ужины с Данилой Козловским и Ксенией Раппопорт, гастрономический сет от Владимира Мухина в White Rabbit, частная экскурсия с Анастасией Постригай, редкая японская ваза Fukagawa Seiji и хомонги с иллюстрациями к «Повести о Гэндзи», картина Игната Кравцова «Николай II», урок ораторского мастерства. Спортивные реликвии: ложа на «Снежную королеву» с коньками от Евгения Плющенко, клюшки и джерси Александра Овечкина, клюшка от трио Ковальчук — Малкин — Фёдоров, боксёрские перчатки Хабиба Нурмагомедова и Армана Царукяна, футбольный мяч с автографами игроков «Спартака» и сертификат на сопровождение футболиста на поле, баскетбольная майка Андрея Кириленко. Завершил торги трогательный лот от аукционного дома АРТинвестмент — эскиз персонажа «Ёжик» к фильму Юрия Норштейна «Ёжик в тумане», рисунок Франчески Ярбусовой.

«Мы не даём готовое будущее. Мы создаём возможности его построить. Наша задача — помочь детям не ждать, что кто-то изменит их жизнь, а дать им знания, поддержку и уверенность, чтобы однажды они смогли сделать это сами», — рассказала попечитель фонда Жасмин Вермишян.