Фонд Потанина поддержит выпускников программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала»

Благотворительный фонд Владимира Потанина сделает поощрительные взносы в целевые капиталы девяти российских организаций, представители которых успешно прошли двухлетнее обучение по программе «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» и максимально эффективно использовали на практике приобретенные знания. Среди них – пять НКО, два музея, одна филармония и один вуз. Каждая из организаций получит пожертвование в свой целевой капитал в размере 10 млн рублей. Программа реализуется Фондом совместно со Школой управления СКОЛКОВО.

Итоговый пятый модуль обучения по программе завершился весной. Участники – 21 человек – защитили свои учебные проекты по развитию фондов целевых капиталов и получили дипломы.

Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева: «Мы приняли решение поддержать взносами все восемь фондов целевого капитала, которые были созданы во время обучения. Их представители смогли найти единомышленников в своих организациях, убедить их в важности и своевременности создания эндаумента, получили поддержку сообщества, нашли партнеров, зарегистрировали фонды. Кроме того, взнос будет сделан в Фонд поддержки и развития Школы-студии МХАТ, который появился до участия в программе: Клуб друзей – это пример продуктивной работы по улучшению условий обучения студентов и поддержки научной деятельности. Впервые Фонд окажет поддержку организации, которая за время учебы пришла к понимаю, что не будет обеспечивать финансирование своей деятельности с помощью эндаумента. Это тоже важный результат обучения. Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» спроектировал РЭЙ-дом, который должен стать модельной технологией приютов для бездомных животных. Организация получит грант на институциональную поддержку».

Поощрительные взносы в размере 10 млн рублей будут сделаны в эндаумент-фонды следующих организаций:

Благотворительный фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам «Бюро добрых дел», Москва;

Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и, ассоциированного с природой, культурного наследия «Заповедное посольство», Москва;

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашский национальный музей» министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Чебоксары

Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева, Иркутск;

Краевое государственное автономное учреждение культуры «Красноярская краевая филармония», Красноярск;

Межрегиональная благотворительная общественная организация - Российский Комитет «Детские деревни – SOS», Москва;

Межрегиональная общественная организация инвалидов и пенсионеров «Еврейский благотворительный центр «Забота – Хэсэд Авраам», Санкт-Петербург;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Школа-студия (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П. Чехова», Москва;

Хабаровская краевая общественная организация замещающих семей «Чужих детей не бывает», Хабаровск;

Грант на уставную деятельность в размере 1 млн рублей получит Благотворительный фонд помощи бездомным животным «РЭЙ», Москва.

Программа повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» реализуется в рамках благотворительной программы «Эффективная филантропия» Фонда Потанина. Она представляла собой комплекс мероприятий по развитию профессиональных компетенций сотрудников некоммерческих организаций в области создания и развития фондов целевого капитала. Программа разработана Школой управления СКОЛКОВО и учитывает лучшие практики бизнес-образования с фокусом на лидерство и управление проектами. Ее обязательный компонент – реализация слушателями проектов по формированию, пополнению и использованию целевого капитала в своих организациях. Всего с 2012 года участниками программы (первое название – «Целевые капиталы: стратегия роста») стал 121 человек. Общая сумма поощрительных взносов Фонда Потанина в целевые капиталы участников программы превышает 1 млрд рублей.

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