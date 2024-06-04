«Большая музыка – в малые города»: В ТАСС подвели итоги весеннего тура федерального музыкально-просветительского проекта

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная федеральному проекту «Большая музыка – в малые города», запущенному три года назад. Участники дискуссии подвели итоги весеннего тура, охватившего семь российских регионов.

Проект «Большая музыка – в малые города» – это цикл мероприятий, выступлений профессиональных исполнителей классической музыки и студентов консерваторий, а также музыкальных мастер-классов в малых населенных пунктах во всех уголках России. Проект был презентован Фондом «Мост Искусств» при участии «Русской Медиагруппы» и при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Весенний тур проекта охватил семь регионов: Владивосток, Новосибирская, Екатеринбургская, Астраханская, Саратовская области, Башкортостан и Татарстан. Здесь студенты консерваторий выходили на сцены, устраивали концерты и проводили мастер-классы для учащихся музыкальных школ.

«Увидев, что проект востребован на местах со стороны исполнителей и со стороны тех, кто встречает его – жителей малых городов, учеников музыкальных школ, мы решили продолжать, расширить географию. Проект приобрел федеральные очертания», – подчеркнул руководитель проекта, пианист Виктор Ямпольский.

«Люди в малых городах получили возможность ощутить новое качество искусства, – рассказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Москва, Санкт-Петербург, другие крупные города пресыщены развлечениями, выставками, концертами. И эта концентрация продолжается. Но очень важно привозить таланты и обогащать местные таланты в малых городах – это десятки миллионов человек, не менее, а порой и более талантливых, чем сверстники в мегаполисах. И право на развитие, на высокое искусство, на ощущение гармонии – то, что создатели проекта дают людям».

В числе достигнутых результатов спикеры назвали не только возможность для жителей малых городов прикоснуться к искусству, но и развитие молодых талантов. Общение с музыкантами, прослушивание классической музыки создает новый культурный контекст, позволяет ученикам музыкальных школ, талантливым ребятам со всей страны вдохновиться, поверить в себя и выйти на новый уровень.

«Благодаря таким проектам мы увидим новых звезд в обозримом будущем. Каждый, кто участвует, понимает, что внимание государства, творческих людей на них тоже распространяется», – подчеркнул генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Проект «Большая музыка – в малые города» стал лакмусовой бумажкой, способной выявить, насколько популярна и востребована сегодня классическая музыка. Как отметил Виктор Ямпольский, ее распространенность в регионах была крайне низкой, и это настоящая потеря, так как доступность классики – это инструмент, развивающий всю нацию, делающий ее конкурентоспособной и креативной.

«Те страны, которые взяли за основу русскую модель доступности классики, сделали колоссальные успехи и в коллективных индустриях», – сказал руководитель Фонда «Мост искусств». – Россия подарила миру совершенную модель, но в какой-то момент перестала ею пользоваться. И мы решили восстановить систему в новых реалиях».

О том, как реализовывался проект на местах, на пресс-конференции рассказали и. о. ректора Дальневосточного государственного института искусств Олеся Перич и и. о. ректора Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки Вячеслав Стародубцев.

Проект «Большая музыка – в малые города» будет продолжаться, охватывая все больше участников. За три семестра 2024 года организаторы планируют провести более 400 мероприятий, которые соберут более 4,5 тысяч участников и более 44 тысяч зрителей.

«Культура – это душа общества. И она нигде не имеет такую плотность, как здесь, в России, – говорит музыкальный менеджер, художественный руководитель культурного центра «Сириус» Хайнс-Йоахим Фрай. – В центре внимания проекта – образование в регионах, он развивает креативность общества, помогает нам заново выстраивать культурный ландшафт в стране. Важно не только строить маяки, важно, чтобы культура пронизывала все уголки России. Для этого и создан проект».

Нет сомнений, что, как стартап, проект «Большая музыка – в малые города» состоялся. И сегодня главная задача его организаторов – превратить проект в систему, сделать из него инструмент межрегионального, а в будущем – и международного взаимодействия.