Сериалы по фанфикам, экранизации игр и русское аниме – будущее российского кинорынка

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Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский обозначил потенциальные ближайшие и будущие тенденции в развитии отечественного рынка контента. По его словам, у производителей приобретают популярность проекты по произведениям интернет-авторов, экранизации компьютерных игр, русское анимэ, сериалы-процедуралы. Об этом он рассказал на сессии ПМЭФ «Борьба за цифровое внимание. Что будет смотреть зритель завтра», модератором которой выступила генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова.

алексей гореславский - ири

Алексей Гореславский, генеральный директор, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Фотограф Алексей Никольский. Фотохост-агентство РИА Новости. Санкт-Петербург, Россия, ПЭМФ 2023

Фанфики и экранизации игр

По словам гендиректора ИРИ, на конкурсы подается много заявок по любительским сочинениям авторов в сети.

«Например, активно развивается рынок самиздата, нам стало приходить больше заявок по популярным фанфикам (любительское сочинение по мотивам оригинальных произведений), как правило, это фантастика. В будущем подтянутся и экранизации компьютерных игр. Пока таких проектов в ИРИ нет, но думаю, уже в следующем году к нам придут идеи сериалов, сделанных по мотивам популярных игр», - прогнозирует Алексей Гореславский.

Аниме и сериалы-процедуралы

«Согласно исследованию Mediascope этого года, 22-24% опрошенных читают комиксы в жанре манга. Это заметный интерес, и пройти мимо индустрия контента не может. Мы тоже поддержали несколько таких проектов, например, аниме-сериал «Амура»», - рассказал он.

По словам Алексея Гореславского, довольно много заявок приходит на создание сериалов-процедуралов, построенных по схеме «одна серия — один сюжет».

«Мы поддержали ряд проектов, например, про работу и жизнь учёных, медиков, волонтёров. Запрос на эти темы растёт, и мы увидим довольно много такого контента в ближайшее время», - считает генеральный директор ИРИ.

Контент для аудитории 10-16 лет

Также глава ИРИ рассчитывает, что на рынке станет больше контента для подростков.

«Мы хотим видеть большие подросткового контента, в том числе приключенческого кино, направленного на возраст 10-16 лет. Детских и взрослых проектов довольно много, а для этого сегмента давно ничего не создавалось целенаправленно», - сказал он, добавив, что ИРИ поддержал ряд сериалов, направленных на этот возраст, в том числе – «Любопытная Варвара», «Политех», «Три друга, клад и матрос Кошка» (ранее - «Нахимовцы»), «Технолайк» и другие.

«Мы находимся в постоянном поиске проектов, направленных именно на этот возраст. Завтрашний зритель будет смотреть то, к чему он привык сегодня. И если сегодня он привык к продукции условного Marvel, то у него и запрос будет сформирован соответствующий», - подчеркнул Алексей Гореславский.

В дискуссии также приняли участие генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова, заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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