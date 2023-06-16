Сериалы по фанфикам, экранизации игр и русское аниме – будущее российского кинорынка

Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский обозначил потенциальные ближайшие и будущие тенденции в развитии отечественного рынка контента. По его словам, у производителей приобретают популярность проекты по произведениям интернет-авторов, экранизации компьютерных игр, русское анимэ, сериалы-процедуралы. Об этом он рассказал на сессии ПМЭФ «Борьба за цифровое внимание. Что будет смотреть зритель завтра», модератором которой выступила генеральный директор АО «Национальная медиа группа» Светлана Баланова.

Алексей Гореславский, генеральный директор, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Фотограф Алексей Никольский. Фотохост-агентство РИА Новости. Санкт-Петербург, Россия, ПЭМФ 2023

Фанфики и экранизации игр

По словам гендиректора ИРИ, на конкурсы подается много заявок по любительским сочинениям авторов в сети.

«Например, активно развивается рынок самиздата, нам стало приходить больше заявок по популярным фанфикам (любительское сочинение по мотивам оригинальных произведений), как правило, это фантастика. В будущем подтянутся и экранизации компьютерных игр. Пока таких проектов в ИРИ нет, но думаю, уже в следующем году к нам придут идеи сериалов, сделанных по мотивам популярных игр», - прогнозирует Алексей Гореславский.

Аниме и сериалы-процедуралы

«Согласно исследованию Mediascope этого года, 22-24% опрошенных читают комиксы в жанре манга. Это заметный интерес, и пройти мимо индустрия контента не может. Мы тоже поддержали несколько таких проектов, например, аниме-сериал «Амура»», - рассказал он.

По словам Алексея Гореславского, довольно много заявок приходит на создание сериалов-процедуралов, построенных по схеме «одна серия — один сюжет».

«Мы поддержали ряд проектов, например, про работу и жизнь учёных, медиков, волонтёров. Запрос на эти темы растёт, и мы увидим довольно много такого контента в ближайшее время», - считает генеральный директор ИРИ.

Контент для аудитории 10-16 лет

Также глава ИРИ рассчитывает, что на рынке станет больше контента для подростков.

«Мы хотим видеть большие подросткового контента, в том числе приключенческого кино, направленного на возраст 10-16 лет. Детских и взрослых проектов довольно много, а для этого сегмента давно ничего не создавалось целенаправленно», - сказал он, добавив, что ИРИ поддержал ряд сериалов, направленных на этот возраст, в том числе – «Любопытная Варвара», «Политех», «Три друга, клад и матрос Кошка» (ранее - «Нахимовцы»), «Технолайк» и другие.

«Мы находимся в постоянном поиске проектов, направленных именно на этот возраст. Завтрашний зритель будет смотреть то, к чему он привык сегодня. И если сегодня он привык к продукции условного Marvel, то у него и запрос будет сформирован соответствующий», - подчеркнул Алексей Гореславский.

В дискуссии также приняли участие генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор ВКонтакте Марина Краснова, заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев.

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