Алюминиевый квиз – москвичам рассказали об алюминиевых решениях в столице

О том, что алюминий является 13 элементом таблицы Д.И. Менделеева знает каждый восьмиклассник. Но насколько глубоко «крылатый» металл проник во все сферы жизни столичного мегаполиса – об этом даже самые эрудированные москвоведы могут только догадываться. Восполнить пробел вызвались эксперты Алюминиевой Ассоциации, организовавшие квиз для посетителей Музея коммунального хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом – в материале «Алюминиевого Вестника».

Лекция Алюминиевой Ассоциации

В павильоне №5, ранее называвшемся «Физика» и «Латвийская ССР», сегодня находится Музей городского хозяйства Москвы. Через интерактивную экспозицию, насыщенную современными технологиями, посетители узнают, как в городе создают и поддерживают комфортную среду обитания. Алюминий уже занимает достойное место в экспозиции музея: экскурсоводы расскажут вам о том, как с помощью металла очищают воду и делают провода и силовые кабели, а также что из 400 переработанных алюминиевых банок из-под газировки можно сделать детский велосипед.

Но потенциал алюминиевой отрасли, конечно, куда больше! Подтверждение этому было дано в формате лекции-квиза «Москва – алюминиевая», которую в музее организовала Алюминиевая Ассоциация.

От Яузы до Тушина

Внимательные слушатели узнали, что ученые расположенного в Москве Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ) создали сплавы для авиакосмической техники, судостроения, строительства и других областей промышленности. Среди разработок – инновационная алюминиевая проводка из сплавов 8ххх серии. Алюминиевая электропроводка, выпускаемая старейшим отечественным предприятием кабельной отрасли – Заводом «Москабель», применяется при строительстве новых зданий и в глобальном проекте реновации столичного жилого фонда. В ходе замены ветхого жилья современным и комфортабельным применяются и другие алюминиевые решения: панорамное остекление, фасадные конструкции, входные группы, решетки кондиционеров и радиаторы отопления.

Алюминиевая электропроводка

Пластичность и уникальные характеристики алюминия, возможность придавать ему самые разные цвета и фактуры – все эти свойства металла используют архитекторы и строители. Достаточно взглянуть на знаковые спортивные сооружения, например, Центр художественной гимнастики в Лужниках и стадион «Спартак» в Тушине.

В 2017 году в СВАО в природном парке «Долина реки Яуза» появились первые в столице алюминиевые мосты – галерея из двух мостов шириной 3 м и общей протяженностью 20 м. Через пять лет старую и новую территории Московского зоопарка соединила 400-метровая мостовая конструкция в виде морской волны, декоративные ограждения которой сделаны из стекла и алюминия.

Витязь и Битва героев

Московский общественный транспорт трудно представить без алюминия. На столичных маршрутах работают электробусы, «Иволги», «Ласточки», «Сапсаны» и трамваи «Витязь-М» с алюминиевыми элементами интерьера и кузова. Применяется алюминий в фасадах и облицовке станций Большой кольцевой линии метро протяженностью 70 км. «Мичуринский проспект», «Лефортово», «Авиамоторная» и другие станции метро построены с использованием алюминия. Пожалуй, самым масштабным художественным произведением из алюминия в Московском метрополитене стала работа выдающегося художника Александра Рукавишникова – алюминиевое панно «Битва героев» длинной 163 м украсило станцию «Электрозаводская».

Битва героев. Алюминиевое панно художника Рукавишникова на станции БКЛ Электрозаводская

Знаковые алюминиевые объекты есть и на самой ВДНХ, и в окрестностях выставки. Например, в музее Гаража особого назначения (ГОН) представлен автомобиль AURUS для первых лиц государства. Работу над ним вели в НАМИ, а колесные диски производят в Красноярске – на КиК (оба – участники Алюминиевой Ассоциации). В Музее космонавтики представлена уникальная алюминиевая скамья Томаса Стаффорда – одного из 24 землян, долетевших до Луны. И, конечно, светопрозрачная галерея к Останкинской телебашне, которую создала новосибирская компания «Несущие системы». Благодаря этой ажурной конструкции из алюминия и стекла посетителям башни не страшна непогода, а в жаркие летние дни комфорт обеспечивают кондиционеры.

Алюминиевая скамья Томаса Стаффорда в Музее космонавтики на ВДНХ

Участники квиза «Москва – алюминиевая» теперь знают, что технологичный и экологичный алюминий в виде инновационных продуктов присутствует буквально везде: в жилых домах, стадионах и поликлиниках, энергетике и судостроении, вагонах метро и трамваях, электротранспорте и инфраструктуре к нему. А самые внимательные и активные получили от Алюминиевой Ассоциации оригинальные призы – естественно, алюминиевые!

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