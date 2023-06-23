Фонд Потанина подвел итоги форума «Музейный гид-2023»

В этом году программа ежегодного форума объединила панельную дискуссию «Цифровая среда в музее: границы и горизонты», экспертную беседу по итогам исследования возможностей музейного образования, презентацию результатов исследования социокультурных проектов, а также три региональных маршрута с участием грантополучателей Фонда. Онлайн-трансляция форума «Музейный гид-2023» состоялась 21 июня на официальном сайте мероприятия.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Мы проводим “Музейный гид” более 10 лет, предлагая участникам разные форматы взаимодействия. В прошлом году форум проходил полностью онлайн, но все мы по-прежнему ценим живое общение, поэтому в этом году было принято решение устроить настоящую экспедицию. Форум состоялся в гибридном формате – мы организовали региональные мероприятия в Екатеринбурге, Самаре и Ярославле, куда пригласили наших грантополучателей, а также провели интернет-трансляцию экспертных выступлений для зрителей. В фокусе этого года – практикоориентированность. Исходя из интересов наших участников, мы обсудили различные инструменты, которые музеи могут применять на практике, поговорили о цифровой среде, возможностях профильного образования и особенностях развития музейных проектов».

В дискуссии «Цифровая среда в музее: границы и горизонты» приняли участие эксперты музейной отрасли, которые рассказали о создании уникальных цифровых проектов и поделились эффективными инструментами для работы с аудиторией в социальных сетях. Ведущим дискуссии выступил председатель совета по цифровому развитию музеев при ИКОМ России Илья Тамбовцев.

Заведующая отделом цифровых проектов Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге Мария Хартанович рассказала о процессе создания этнографических коллекций с точки зрения истории и о современном невербальном коде коммуникаций с аудиторией. Цифровая трансформация коллекций обеспечивает доступ к ним неограниченному кругу пользователей: на данный момент на сайте музея экспонируется 45 000 единиц хранения. Это предполагает новые возможности в процессе изучения истории как для научного сообщества, так и для широкой аудитории.

Главный куратор и художественный руководитель московского Музея криптографии Анна Титовец продемонстрировала обратный переход – «из онлайна в офлайн». Музей пригласил посетителей в путешествие по криптографии, погрузив их в цифровую среду внутри физического пространства с помощью интерактивных инсталляций и имитации взаимодействия с технологией блокчейн. Таким образом музей упрощает восприятие информации о такой сложной науке, как криптография.

Заместитель директора по развитию Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Юлия Малинина рассказала о новых технологичных проектах, которые реализует классический мемориальный музей. Это интерактивная выставка-квест «Гумилев/Галактика», где посетители взаимодействуют с экспозицией с помощью электронных планшетов, экспериментальный интернет-проект «Радио Фонтанный Дом», портал о литературной жизни Петербурга «Я тут был.рф», а также проект дополненной реальности «Ахматова digital», соединяющий мемориальное пространство с виртуальной реальностью.

Ведущий специалист по связям с общественностью Государственного исторического музея Анна Филатова поделилась инструментами работы музея с социальными сетями. В частности, Анна описала особенности присутствия сувенирного музейного магазина в онлайн-среде, рассказала о специфике создания визуального контента и поделилась технологиями, которые позволяют делать это в соответствии с общим фирменным стилем ГИМ.

Менеджер проектов направления «Культура» «ВКонтакте» Алена Трушковская описала способы продвижения digital-проектов в сфере культуры на платформе «ВКонтакте». Помимо базовых принципов работы с контентом, Алена отметила важность экспериментов с форматами публикаций для поиска оптимального диалога с аудиторией в соцсетях, рассказала об особенностях применения таких инструментов платформы, как клипы, мессенджеры и трансляции.

Начальник отдела «Эрмитаж-Медиа» Государственного Эрмитажа Екатерина Шарова поделилась способами взаимодействия музея с аудиториями в разных соцсетях, соблюдения баланса между традиционным музеем и современным подходом к созданию контента, рассказала о наиболее востребованных онлайн-проектах Эрмитажа, например, онлайн-экскурсиях и видеоинтервью с посетителями.

В формате экспертной беседы генеральный директор фонда «Будущее время» Наталья Сергиевская и исполнительный директор НФПК Ирина Аржанова обсудили перспективы и вызовы образовательных программ для сотрудников музеев. В рамках исследования, проведенного по инициативе Фонда Потанина, специалисты фонда «Будущее время» проанализировали более 30 образовательных программ в регионах и опросили разных музейных сотрудников, чтобы понять, насколько спрос на музейное образование соответствует предложению образовательных учреждений.

Вопрос профессионального развития очень востребован среди специалистов музейного сектора. Они хотят осваивать не только базовые компетенции, но и развивать цифровые знания, управленческие навыки, маркетинг и коммуникации. Большинство респондентов интересуются темами привлечения финансовых ресурсов, управления, разработкой стратегии развития. Результаты исследования говорят о том, что музеям стоит уделять особое внимание менторской поддержке внутри команд, партнерским проектам с образовательной сферой и обеспечению инфраструктуры для новых вызовов. Подробнее с результатами можно ознакомиться на сайте форума.

Еще одно исследование, выполненное по инициативе Фонда, – «Музейный проект – есть ли жизнь после?». В рамках презентации результатов исследования исполнительный директор Ассоциации менеджеров культуры Инна Прилежаева рассказала о факторах, которые делают музейные проекты устойчивыми, и препятствиях на пути их развития.

Объектами исследования выступили проекты, которые Фонд Потанина поддерживал в рамках конкурсов «Меняющийся музей в меняющимся мире» и «Музейный гид», участие в онлайн-анкетировании, опросах и интервью приняли 41% победителей конкурсов. Одним из важнейших эффектов проведенных конкурсов стало содружество проектировщиков, а успешно развиваться на протяжении многих лет продолжает половина социокультурных проектов. К результатам успешного постпроектного развития относятся формирование стратегии, появление новых направлений деятельности, выход за границы музея, возможность влияния на общественные процессы и развития своей аудитории. Подробные данные исследования представлены на сайте.

Посмотреть выступления экспертов, изучить результаты исследований, воспользоваться полезными материалами и познакомиться с проектами, которые в этом году получили поддержку Фонда Потанина, можно на официальном сайте форума «Музейный гид-2023».

Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос») выступила информационным партнёром Фонда.

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