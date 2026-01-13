Писатели рассказали, что попросили у Деда Мороза

В начале 2026 года, когда весь мир строит планы на будущее, литературная платформа для независимых авторов и читателей «Литнет» узнала у писателей, как и в каких направлениях они планируют развиваться в наступившем году.

На портале представлено более 130 тысяч авторов электронной литературы и более 10 миллионов уникальных читателей ежемесячно.

Ключевые данные:

31% авторов имеют четкий и конкретный творческий план на новый год.

71% писателей планируют завершить текущий роман или серию произведений в 2026 году.

69% хотят написать и издать новую книгу или цикл.

56% авторов намерены активно развивать писательские навыки в 2026 году.

61% считают главной преградой нехватку времени из-за работы и бытовых дел.

74% писателей мечтают о постоянной и преданной аудитории читателей.

59% хотели бы получить от Деда Мороза несколько дополнительных часов в сутки для писательства.

Творческие цели на 2026 год

Согласно проведенному опросу, 31% независимых авторов сказали, что у них есть четкий план и конкретные стратегии на следующий год. Еще 48% признались, что у них есть лишь примерные направления развития. При этом 15% признались, что предпочитают творить без конкретных планов. Оставшиеся 6% респондентов сообщили об отсутствии сформированного плана на данный момент, но выразили намерение приступить к его разработке в ближайшем будущем.

Основной вектор развития в 2026 году, который отметили независимые писатели, — это переход стадии «пишу в стол» или «есть много начатого» к статусу, когда удается стабильно завершать и публиковать все работы, получая за это доход и признание читателей.

Многие подчеркнули важность гармоничного слияния личных стремлений — будь то завершение давнего проекта или воплощение заветной идеи — с внешними задачами: публикацией работ, обретением финансовой независимости через творчество и построением прочных связей с аудиторией.

Многие авторы сходятся во мнении: для повышения продуктивности и качества работы необходимо развивать как творческие, так и бизнес-навыки, а также осваивать эффективное планирование процессов.

Большинство авторов сосредоточены на завершении текущих проектов: 71% работают над романом или серией. Значительная часть (69%) планирует написать и издать новую книгу или цикл произведений. Литературные конкурсы и премии интересуют 51% авторов, а 44% намерены активно взаимодействовать с аудиторией через авторские блоги, каналы и соцсети. 39% авторов собираются попробовать себя в новом жанре или формате. Систематизировать творческий процесс, составив график и план, собираются 26% авторов. Поиск литературного агента или заключение издательского контракта — цель для 23% респондентов. Наконец, 21% хотят выпустить аудиоверсию своего произведения.

Развитие писательских навыков

В новом году более половины независимых авторов (56%) нацелены на совершенствование навыков работы с сюжетом и структурой произведения. Значительная часть (51%) планирует углублять проработку персонажей, их предыстории и мира, в котором они существуют. Навыки редактирования и самокоррекции намерены развивать 46% писателей, а 45% сосредоточатся на создании уникального и выразительного авторского стиля.

Авторы фэнтези и научной фантастики (38%) уделят особое внимание построению мира. Развитие навыков в создании диалогов планируют 25% писателей. Лишь 4% не видят необходимости в дальнейшем творческом росте в 2026 году.

В наступившем году 46% авторов не готовы выйти из зоны комфорта и поработать с новыми жанрами, стилями или форматами. Еще 36% открыты к таким экспериментам при появлении вдохновляющей идеи. 19% чувствуют себя уверенно в текущем литературном направлении и не планируют его менять.

Препятствия к достижению творческих целей

Независимые авторы назвали главные преграды на пути к творческим целям. Подавляющее большинство (61%) столкнулось с нехваткой времени из-за работы, учебы или бытовых дел. Для 43% проблемой стало отсутствие обратной связи и поддержки со стороны сообщества. Каждый четвертый автор (27%) признался, что главные препятствия кроются внутри, подразумевая прокрастинацию и сложности с самодисциплиной. Неуверенность в своих силах и синдром самозванца беспокоят 24% писателей. Технические трудности, связанные с незнанием писательских инструментов и процесса издания, отметили 11%. А 10% признались в страхе чистого листа или творческом кризисе. Примечательно, что 7% авторов уверены в себе и не видят никаких преград на пути к своим целям.

Желание к «творческому» Деду Морозу

Если бы независимым авторам выпала редкая возможность обратиться к Деду Морозу с одним самым заветным желанием, то подавляющее большинство, а именно 74%, попросили бы о бесценном даре — уже сформированной и преданной аудитории читателей. 59% писателей загадали бы себе пару дополнительных часов в сутках, которые можно уделить исключительно творчеству. Не менее важным для 38% авторов стало бы обретение магической силы самодисциплины, избавляющей от коварной прокрастинации. А 29% мечтают о том, чтобы Дед Мороз принес им искру новой, яркой идеи, способной стать основой для захватывающей книги или целой серии. Небольшая доля, 27% авторов, стали бы просить об улучшении материального благополучия — увеличении текущего дохода и коммерческом успехе.

«Самое заветное желание для большинства авторов – это найти свою аудиторию и достаточное количество времени на творчество. Во всех желаниях мы видим их главные цели, задачи и основные вызовы, которые наши независимые писатели перед собой ставят и будут преодолевать: организовать свой тайм-менеджмент, научиться себя дисциплинировать и избавиться от прокрастинации. Мы от всей души желаем им, чтобы все их желания осуществились – чтобы они их сами реализовали», – комментирует Анастасия Тугова, редактор литературной платформы «Литнет».