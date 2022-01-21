Фонд Потанина подвел итоги третьего цикла конкурса «Спортивный десант»

Фонд Потанина объявляет результаты третьего цикла конкурса «Спортивный десант». Победителями стали 15 представителей сферы социального спорта из 12 регионов России: 9 в номинации «Индивидуальная траектория» и 6 в номинации «Институциональный опыт».
К концу 2021 года интерес к конкурсу вырос в четыре раза – на третий цикл поступило 110 заявок из 45 регионов. Из них 92 заявки прошли проверку на соответствие формальным критериям: 51 заявка в номинации «Институциональный опыт» и 41 – в номинации «Индивидуальная траектория». Важно отметить, что в третьем цикле увеличился интерес заявителей к реализации собственных программ профессионального развития в рамках номинации «Индивидуальная траектория». Во втором цикле победителем в этой номинации стал один специалист, в третьем цикле – 9 специалистов.
Наибольшее число заявок подано от представителей сферы социального спорта из Москвы, Новосибирской, Самарской, Волгоградской, Иркутской областей и Санкт-Петербурга.
Среди победителей трое представителей Самарской области, двое – Республики Карелия, а также по одному представителю Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Оренбургской, Кемеровской, Курганской, Кировской, Иркутской, Московской областей и Республики Коми.
Для индивидуальных траекторий развития победители выбрали программы повышения квалификации по основному профилю своей работы, фандрайзингу, PR и рекламе, созданию онлайн-курсов, а также рассматривали программы переподготовки в новых профессиональных сферах. Например, среди выбранных образовательных модулей программа «Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу», курс учебно-летной подготовки планеров и буксировщиков, программа «Лига мечты. Ролики» по работе с людьми с инвалидностью и пожилыми людьми, повышение квалификации в школе роллер-спорта, курс «Функциональная терапия в педиатрии» и другие.
Победители в номинации «Институциональный опыт» ориентированы на расширение компетенций специалистов в событийном волонтерстве и спортивном менеджменте, а также на овладение новыми методиками адаптивного спорта и реабилитации. Они выбирали такие образовательные модули, как курс профессиональной переподготовки «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта: тхэквондо МФТ», программа «Инклюзия физической культуры и спорта, игровые технологии спорта: функциональность и эволюция, рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», мастер-классы «Групповая, индивидуальная работа по алтимату, диск-гольфу» и так далее.
В третьем цикле конкурса проекты победителей были ориентированы на работу с детьми и взрослыми с ограниченными возможностями здоровья, со школьниками и студентами, пожилыми людьми, а также с детьми и подростками в трудной жизненной ситуации и местным сообществом.
Прием заявок на четвертый цикл продлится до 15 февраля 2022 года. Отправить заявку можно на портале.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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