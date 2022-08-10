Мультсериал «Спорт Тоша» участвует в Russian Film Festival

8 августа стартовал Russian Film Festival, организованный компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ. Впервые недели российского кино пройдут в Туркменистане. В программу вошли четыре игровые картины, снятые российскими режиссерами, и мультсериал «Спорт Тоша» от анимационной компании «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга»). Зрители смогут посмотреть все фильмы бесплатно на базе онлайн-кинотеатра IVI, где они будут демонстрироваться на русском языке с туркменскими субтитрами.

— Мы рады, что именно герои сериала «Спорт Тоша» познакомят зрителей Туркменистана с качественной российской анимацией. Это прекрасная возможность показать, какая наша анимация интересная, добрая и смысловая. Через увлекательные истории дети не только познакомятся с разными видами спорта, но и узнают, что такое находчивость и целеустремленность, а также весело проведут время всей семьей, – отметила Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО».

Телевизионная и цифровая премьеры анимационного сериала «Спорт Тоша» состоялись в январе этого года на телеканале «Матч ТВ» и в онлайн-кинотеатре IVI. В озвучивании эпизодов приняли участие известные комментаторы – Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин. Проект «Спорт Тоша» является своеобразной энциклопедией спорта, где главные герои – Львёнок Лёва и его друг Дракоша Тоша – мечтают стать спортсменами. Они не знают, какой вид спорта выбрать, а потому пробуют свои силы во всем. Им предстоит попрыгать на облаках, побегать наперегонки с ветром, походить по потолку и познакомиться с основами спортивной подготовки.

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